Денег нет: Минфин не сможет повысить украинцам минималку 

Об этом рассказал заместитель министра финансов Сергей Марченко.
«На сегодняшний день оперативные данные Госказначейства по итогам I квартала 2018 свидетельствуют о том, что мы не имеем возможности повысить минимальную зарплату», — отметил он.
По его словам, по итогам трех месяцев в госбюджет поступило 193,6 млрд гривен, то есть 96,9% от утвержденного показателя на первый квартал 2018. Таким образом госбюджет недополучил 6,1 млрд гривен.
«Если бы мы с апреля повысили минимальную зарплату до 4200 гривен в месяц, нам нужно было бы расширить расходы бюджета на этот год минимум на 13 млрд грвень. И это минимальная сумма, которая нужна только на повышение «минималки» — без учета повышения должностного оклада работника I тарифного разряда единой тарифной системы», — отметил Марченко.
Ранее президент Украины Петр Порошенко допустил увеличение минимальной заработной платы до 4,1 тыс. гривен в 2018 году.
Как заявлял экономист Александр Охрименко, увеличение минимальной заработной платы приведет к тому, что вслед за ней вырастет и инфляция, а власти придется включить печатный станок.