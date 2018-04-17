Денег нет: Минфин не сможет повысить украинцам минималку

Об этом рассказал заместитель министра финансов Сергей Марченко

«На сегодняшний день оперативные данные Госказначейства по итогам I квартала 2018 свидетельствуют о том, что мы не имеем возможности повысить минимальную зарплату», — отметил он.

По его словам, по итогам трех месяцев в госбюджет поступило 193,6 млрд гривен, то есть 96,9% от утвержденного показателя на первый квартал 2018. Таким образом госбюджет недополучил 6,1 млрд гривен.

«Если бы мы с апреля повысили минимальную зарплату до 4200 гривен в месяц, нам нужно было бы расширить расходы бюджета на этот год минимум на 13 млрд грвень. И это минимальная сумма, которая нужна только на повышение «минималки» — без учета повышения должностного оклада работника I тарифного разряда единой тарифной системы», — отметил Марченко.

Ранее президент Украины Петр Порошенко допустил увеличение минимальной заработной платы до 4,1 тыс. гривен в 2018 году.