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Промсвязьбанк анонсировал корпоративную карту МИР для бизнеса
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Промсвязьбанк анонсировал корпоративную карту МИР для бизнеса 

Волга Ньюс 1 час назад
Карта МИР обслуживается на всей территории России в банкоматных и торгово-сервисных сетях всех банков. Технологии национальной платежной системы полностью соответствуют мировым стандартам безопасности.
"Карта МИР не уступает в своем функционале системам Visa и Mastercard. Являясь надежным национальным платежным инструментом, она обеспечивает высокий уровень безопасности проведения платежей. Снятие наличных, безналичные расчеты, SMS-информирование — все эти функции доступны держателем корпоративных карт МИР", — прокомментировал директор по развитию продуктов и технологий среднего и малого бизнеса Промсвязьбанка Иннокентий Воловик.
Клиентам банка доступны для оформления как именные карты, так и карты мгновенной выдачи. Заказать карту можно на сайте Промсвязьбанка, через контакт-центр и в отделениях банка по всей России.
Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17 декабря 2014 г.
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