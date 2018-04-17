Стала известна предельная плата за прохождение техосмотра в Подмосковье

В Московской области установили предельный размер платы за проведение технического осмотра в зависимости от категории транспорта. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на Комитет по ценам и тарифам Московской области.

Для мототранспортных средств предельный размер платы составляет 240 рублей, для легковых автомобилей — 710 рублей, для автобусов массой не более пяти тонн — 1270 рублей, свыше пяти тонн — 1530 рублей. Владельцы грузовых автомобилей в зависимости от габаритов транспортного средства должны будут заплатить от 770 до 1600 рублей.

"Операторы техосмотра, аккредитованные в установленном порядке Российским союзом автостраховщиков, предоставляют данную услугу на территории Московской области за плату, не превышающую предельного размера", — сказала председатель Комитета по ценам и тарифам Московской области Наталья Ушакова

Предельный размер платы за проведение технического осмотра транспортного средства на территории Подмосковья устанавливается в целях защиты прав физических и юридических лиц на получение товаров или услуг по экономически обоснованной цене, рассчитанной в соответствии с нормами и правилами государственного регулирования цен.