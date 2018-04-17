Ещё
Стала известна предельная плата за прохождение техосмотра в Подмосковье
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стала известна предельная плата за прохождение техосмотра в Подмосковье 

РИА Новости 40 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Предельный размер платы за прохождение техосмотра установил Комитет по ценам и тарифам Подмосковья.
В Московской области установили предельный размер платы за проведение технического осмотра в зависимости от категории транспорта. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на Комитет по ценам и тарифам Московской области.
Для мототранспортных средств предельный размер платы составляет 240 рублей, для легковых автомобилей — 710 рублей, для автобусов массой не более пяти тонн — 1270 рублей, свыше пяти тонн — 1530 рублей. Владельцы грузовых автомобилей в зависимости от габаритов транспортного средства должны будут заплатить от 770 до 1600 рублей.
"Операторы техосмотра, аккредитованные в установленном порядке Российским союзом автостраховщиков, предоставляют данную услугу на территории Московской области за плату, не превышающую предельного размера", — сказала председатель Комитета по ценам и тарифам Московской области Наталья Ушакова.
Предельный размер платы за проведение технического осмотра транспортного средства на территории Подмосковья устанавливается в целях защиты прав физических и юридических лиц на получение товаров или услуг по экономически обоснованной цене, рассчитанной в соответствии с нормами и правилами государственного регулирования цен.
РИА Новости: последние новости
Аналитики назвали самые доходные в России профессии Медведев рассказал о пенсии своей бабушки Доходы Лаврова за 2017 год составили почти семь миллионов рублей
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Америка решила помешать Трампу99
95-летний Этуш бежит из России вместе с женой172
Кобзон выбрал место на кладбище118
У Порошенко нашли секретную фабрику223
«Смертельное оружие» КНР, «отзыв» студентов и другие события дня16
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
00:37
Президент Уганды пожелал запретить оральный секс
Африка В мире
01:31
Умер Владимир Тыкке
Шоу-бизнес
02:12
Москвичи прибрали за питомцами
Новости Москвы
01:00
Москвичи прониклись «Витязями»
Новости Москвы
04:00
Захарова прокомментировала блокировку Telegram
Политика
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
01:37
Россия отказалась перевозить грузы НАТО
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение