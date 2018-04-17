В Челнах госслужащим могут увеличить оклады, уменьшив стимулирующие выплаты

Муниципальным служащим Набережных Челнов могут увеличить оклады, но при этом уменьшить стимулирующие выплаты, сообщает «Татар-информ»

Проект новой системы оплаты госслужащих вынесут для утверждения на сессию Госсовета. Согласно ей, размеры должностных окладов увеличатся. Так, обладателям низших должностей его установят в размере 11 163 рубля, сейчас минимальный оклад составляет 4 140 рублей. При этом уменьшится размер стимулирующих выплат: если ранее окладная часть составляла 25%, а надбавки 75%, то по новой системе оплаты труда начисление будет осуществляться наоборот.