Сергей Алимов рассказал юным нижегородцам о кредитовании

Тема урока была посвящена кредитам для физических лиц. Сергей Алимов рассказал старшеклассникам, какие бывают кредиты, а также познакомил их с четырьмя правилами, которые помогают достичь желаемой цели. Первое из них — брать кредит только на действительно важные цели.

Отмечая, что Сбербанк — это локомотив финансовой системы всей страны, Сергей Алимов обратил внимание ребят, что порой банки, и особенно микрофинансовые организации, вводят клиентов в заблуждение, навязывая им займы под большие проценты. Он подчеркнул, что всегда необходимо очень внимательно читать кредитный договор, в том числе то, что написано мелким шрифтом — именно в неудобных для чтения абзацах могут находиться «ловушки» для клиентов.

Сергей Алимов также предупредил учащихся о необходимости избегать нарушения условий кредитного договора, чтобы не портить кредитную историю — это второе правило.

Чтобы кредит был посильным, надо соблюдать третье правило: сумма ежемесячных выплат по кредитному договору не должна превышать 30-40% дохода. И последнее правило: надо выбирать лучшее на рынке финансовых услуг, сравнивая, что предлагают разные банки.

Следует отметить, что подобные уроки в рамках Всероссийской недели финансовой грамотности с участием специалистов Сбербанка в апреле пройдут еще в 40 школах Нижнего Новгорода.