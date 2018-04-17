Ещё
Сергей Алимов рассказал юным нижегородцам о кредитовании
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сергей Алимов рассказал юным нижегородцам о кредитовании 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
Управляющий Нижегородским отделением ПАО Сбербанк Сергей Алимов провел урок финансовой грамотности в школе №42 Нижнего Новгорода 16 апреля.
Тема урока была посвящена кредитам для физических лиц. Сергей Алимов рассказал старшеклассникам, какие бывают кредиты, а также познакомил их с четырьмя правилами, которые помогают достичь желаемой цели. Первое из них — брать кредит только на действительно важные цели.
Отмечая, что Сбербанк — это локомотив финансовой системы всей страны, Сергей Алимов обратил внимание ребят, что порой банки, и особенно микрофинансовые организации, вводят клиентов в заблуждение, навязывая им займы под большие проценты. Он подчеркнул, что всегда необходимо очень внимательно читать кредитный договор, в том числе то, что написано мелким шрифтом — именно в неудобных для чтения абзацах могут находиться «ловушки» для клиентов.
Сергей Алимов также предупредил учащихся о необходимости избегать нарушения условий кредитного договора, чтобы не портить кредитную историю — это второе правило.
Чтобы кредит был посильным, надо соблюдать третье правило: сумма ежемесячных выплат по кредитному договору не должна превышать 30-40% дохода. И последнее правило: надо выбирать лучшее на рынке финансовых услуг, сравнивая, что предлагают разные банки.
Следует отметить, что подобные уроки в рамках Всероссийской недели финансовой грамотности с участием специалистов Сбербанка в апреле пройдут еще в 40 школах Нижнего Новгорода.
Newsroom24: последние новости
НБД-Банк вошел в список крупнейших российских банков, кредитующих МСБ Более 12 тысяч рублей похитили мошенники у нижегородца, желавшего получить кредит Режиссёр Кудельников задолжал банку полмиллиона рублей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Коса Тузла стала федеральной собственностью78
Действия Роскомнадзора привели к проблемам с банковскими картами108
Новый удар по Сирии назвали сбоем в системе65
США ударят по Китаю144
Россия «отзывает» студентов из-за рубежа192
Видео
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
01:24
Кто взорвет Сирию
Ближний Восток В мире
01:18
В Кремле назвали единственные легитимные санкции
Политика
03:32
Кобзон объявил Киркорова своим преемником
Шоу-бизнес
04:16
Москвичи смогут увидеть причину отказа в записи к врачу
Новости Москвы
02:58
Макрон назвал себя «ровней Путину»
Политика
02:11
Воробьев произвел кадровые перестановки
Политика
Памфилова получила премию «Менеджер года»
Политика
00:34
Действия Роскомнадзора привели к проблемам с банковскими картами
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение