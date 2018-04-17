Дрозденко отчитался о своих доходах за 2017 год 

Данные отчета размещены на официальном сайте правительства Ленинградской области.
Губернатор Александр Дрозденко за год заработал 3,8 миллиона рублей. Он владеет жилым домом, квартирой, мотоциклом, снегоходом, квадроциклом и внедорожником. В распоряжении его супруги несколько земельных участков, жилой дом, доля квартиры и автомобиль. Её годовой доход равняется 14,2 миллиона рублей.
Годом ранее у губернатора был доход в 5,9 миллиона рублей, таким образом его доход снизился.
Ранее депутаты Новгородской облдумы отчитались о доходах. Их средний доход составил около 5 миллионов рублей.
Фото: архив ФедералПресс