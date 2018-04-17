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Дрозденко отчитался о своих доходах за 2017 год
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Дрозденко отчитался о своих доходах за 2017 год 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Данные отчета размещены на официальном сайте правительства Ленинградской области.
Губернатор Александр Дрозденко за год заработал 3,8 миллиона рублей. Он владеет жилым домом, квартирой, мотоциклом, снегоходом, квадроциклом и внедорожником. В распоряжении его супруги несколько земельных участков, жилой дом, доля квартиры и автомобиль. Её годовой доход равняется 14,2 миллиона рублей.
Годом ранее у губернатора был доход в 5,9 миллиона рублей, таким образом его доход снизился.
Ранее депутаты Новгородской облдумы отчитались о доходах. Их средний доход составил около 5 миллионов рублей.
Фото: архив ФедералПресс
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