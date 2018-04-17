Ещё
В интернет-банке Бинбанка появилась опция подачи заявки на потребительский кредит
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В интернет-банке Бинбанка появилась опция подачи заявки на потребительский кредит 

Банки.ру 2 часа назад
Фото: Караван+Я
Клиенты Бинбанка теперь могут подать заявку на кредит наличными через интернет-банк «Бинбанк online 2.0» и получить одобрение онлайн.
Как рассказали в банке, для реализации данной опции нужно выбрать в интернет-банке раздел «Открыть продукт банка», кликнуть на строчку «Кредит» и заполнить короткую анкету, указав основные личные данные, сумму и срок кредита. После ввода основных параметров клиент увидит предварительно одобренную сумму. Далее нужно завершить заполнение анкеты, указав дополнительные данные.
Продуктовый виджет
Окончательное решение банк примет в течение двух дней и сообщит о нем клиенту в СМС-сообщении. Также с заемщиком свяжется представитель Бинбанка, чтобы подробно рассказать об условиях одобренного кредита и договориться о встрече.
Офис банка потребуется посетить лишь раз — чтобы подписать договор и получить средства.
В Бинбанке напоминают, что клиентам также доступна возможность подачи заявки на потребительский кредит через сайт финучреждения. Скидка к ставке в случае обращения в банк через дистанционные каналы (интернет-банк и сайт) составляет 0,5 процентного пункта.
Максимальный срок потребительского кредита в Бинбанке составляет семь лет, минимальные ставки — 10,49% по кредиту на один год и 12,49% годовых при сроке от двух до семи лет.
Банки.ру: последние новости
«Росгосстрах» и Банки.ру предлагают страховку «РГС Защита от клеща» на специальных условиях Банк «Открытие» выявил схему оформления от его имени поддельных кредитов на почте Руснарбанк предлагает оформить «Добрую карту» для пенсионеров и «Удобную карту»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые странные фотографии, сделанные в аэропорту15
Россия отказалась перевозить грузы НАТО418
Скрипалей отравили жидкостью114
Макрон назвал себя «ровней Путину»142
«Непригоден»: Коми рассказал о московских проститутках Трампа51
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
01:31
Умер Владимир Тыкке
Шоу-бизнес
02:12
Москвичи прибрали за питомцами
Новости Москвы
01:00
Москвичи прониклись «Витязями»
Новости Москвы
04:00
Захарова прокомментировала блокировку Telegram
Политика
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
01:37
Россия отказалась перевозить грузы НАТО
Компании
02:51
Этушу потребовалась помощь врачей
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение