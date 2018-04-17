В интернет-банке Бинбанка появилась опция подачи заявки на потребительский кредит

Клиенты Бинбанка теперь могут подать заявку на кредит наличными через интернет-банк «Бинбанк online 2.0» и получить одобрение онлайн.

Как рассказали в банке, для реализации данной опции нужно выбрать в интернет-банке раздел «Открыть продукт банка», кликнуть на строчку «Кредит» и заполнить короткую анкету, указав основные личные данные, сумму и срок кредита. После ввода основных параметров клиент увидит предварительно одобренную сумму. Далее нужно завершить заполнение анкеты, указав дополнительные данные.

Продуктовый виджет

Окончательное решение банк примет в течение двух дней и сообщит о нем клиенту в СМС-сообщении. Также с заемщиком свяжется представитель Бинбанка, чтобы подробно рассказать об условиях одобренного кредита и договориться о встрече.

Офис банка потребуется посетить лишь раз — чтобы подписать договор и получить средства.

В Бинбанке напоминают, что клиентам также доступна возможность подачи заявки на потребительский кредит через сайт финучреждения. Скидка к ставке в случае обращения в банк через дистанционные каналы (интернет-банк и сайт) составляет 0,5 процентного пункта.

Максимальный срок потребительского кредита в Бинбанке составляет семь лет, минимальные ставки — 10,49% по кредиту на один год и 12,49% годовых при сроке от двух до семи лет.