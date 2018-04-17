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Депутат: Внедрение накопительной системы пенсионного обеспечения поставит крест на бизнесе на Украине
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Депутат: Внедрение накопительной системы пенсионного обеспечения поставит крест на бизнесе на Украине 

Украина.ру 32 минуты назад
Фото: Украина.ру
Об этом в кулуарах парламента заявила народный депутат от партии «Самопомощь» Татьяна Остикова журналистам канала Espreso.TV  «Тот законопроект, который предложил сегодня Кабинет Министров, не учитывает и не предлагает никаких способов снижения налоговой нагрузки на бизнес, которая неизбежно возникнет при внедрении этой системы пенсионных накоплений», — сказала народный депутат.
По словам политика, солидарная система не справляется с пенсионным обеспечением сегодня из-за трудовой миграции населения. На одного работающего приходится один пенсионер, и есть все тенденции к уменьшению этого соотношения, в результате чего растет дефицит ПФ.
Поэтому, по мнению Остиковой, внедрять накопительную систему нужно, но правительство должно уменьшить ЕСВ (обязательный социальный взнос, который составляет сейчас 22% от зарплаты) и отменить военный сбор.
Кроме того, как пояснила депутат, в преддверии выборов, власть намерена поднять минимальную зарплату, что также увеличит налоговую нагрузку.
«Если премьер-министр Гройсман еще утвердит это экономически непродуманное решение о повышении минимальной зарплаты, это еще увеличит налоговое нагрузку на фонд заработной платы. Этого нельзя допустить» — сказала политик.
Народный депутат считает, что правительство действует только в интересах крупного бизнеса, и не идет ни на какие уступки малому и среднему бизнесу.
«Правительство не выполняет поручений Верховной Рады по замене налога на прибыль на налог на выведенный капитал. Поэтому я не верю, что будут снижать налоги, которые важны для среднего и малого бизнеса», — подытожила она.
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