Депутат: Внедрение накопительной системы пенсионного обеспечения поставит крест на бизнесе на Украине

Об этом в кулуарах парламента заявила народный депутат от партии «Самопомощь» Татьяна Остикова журналистам канала Espreso.TV «Тот законопроект, который предложил сегодня Кабинет Министров , не учитывает и не предлагает никаких способов снижения налоговой нагрузки на бизнес, которая неизбежно возникнет при внедрении этой системы пенсионных накоплений», — сказала народный депутат.

По словам политика, солидарная система не справляется с пенсионным обеспечением сегодня из-за трудовой миграции населения. На одного работающего приходится один пенсионер, и есть все тенденции к уменьшению этого соотношения, в результате чего растет дефицит ПФ.

Поэтому, по мнению Остиковой, внедрять накопительную систему нужно, но правительство должно уменьшить ЕСВ (обязательный социальный взнос, который составляет сейчас 22% от зарплаты) и отменить военный сбор.

Кроме того, как пояснила депутат, в преддверии выборов, власть намерена поднять минимальную зарплату, что также увеличит налоговую нагрузку.

«Если премьер-министр Гройсман еще утвердит это экономически непродуманное решение о повышении минимальной зарплаты, это еще увеличит налоговое нагрузку на фонд заработной платы. Этого нельзя допустить» — сказала политик.

Народный депутат считает, что правительство действует только в интересах крупного бизнеса, и не идет ни на какие уступки малому и среднему бизнесу.