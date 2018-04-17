Пособие по безработице могут увеличить

Минтруд предложил увеличить пособие по безработице

Максимальный размер пособия по безработице вырастет до величины прожиточного минимума, минимальный размер — до 30 процентов прожиточного минимума. Проект поправок об этом в закон о занятости населения минтруд опубликовал для общественного обсуждения.

Сейчас максимальное пособие составляет 4900 рублей, минимальное — 850 рублей, прожиточный минимум — 11 163 рубля.

Законопроект также серьезно меняет условия выплаты пособия. Во-первых, сроки выплаты сократятся вдвое.

Так, люди, уволенные по любым основаниям (за исключением нарушения трудовой дисциплины или других виновных действий) и проработавшие перед регистрацией безработными не менее 26 недель в течение года будут получать пособие на протяжении шести месяцев.

До трех месяцев сокращается срок выплаты пособий тем, кто ищет работу впервые или хочет вернуться на рынок труда после длительного (от года) перерыва, индивидуальным предпринимателям, прекратившим свою деятельность, вышедшим из фермерских хозяйств, уволенным за виновные действия, направленным органами службы занятости на обучение и отчисленным по вине безработного.

В течение такого же периода будет платиться пособие тем, кто не предоставил справку о среднем заработке за последние три месяца работы. Сейчас такие люди пособие не получают.

Во-вторых, люди, которые не являются инвалидами, но имеют медицинские противопоказания к осуществлению отдельных видов работ, смогут представлять об этом медицинские справки. Таким образом, будет проще отказаться от предложенной службой занятости вакансии, если она не подходит по состоянию здоровья.