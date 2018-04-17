Минтранс просят отчитаться за аренду квартир и автомобилей почти на 30 млн рублей 

Активисты ОНФ обратились в Минтранс с просьбой объяснить необходимость трат на аренду квартир и машин в 29,2 миллиона рублей, сообщила пресс-служба организации. В министерстве РИА Новости сообщили, что обращение пока не получено, после поступления его рассмотрят в установленном порядке.
Активисты проекта ОНФ «За честные закупки» в ходе мониторинга выяснили, что ФГУП «Управление ведомственной охраны министерства транспорта РФ» с 2015 года по четыре раза арендовало квартиры стоимостью более 250 тысяч рублей в Москве и области и автомобиль Merсedes-Benz S 350 Bluetec 4Matic по цене более 400 тысяч рублей в месяц.
«Всего на квартиры площадью от 100 до 150 квадратных метров, а также представительский автомобиль компания планирует до ноября 2018 года потратить 29,2 миллиона рублей. Активисты ОНФ обратились в Минтранс России с просьбой дать оценку необходимости подобных трат», — говорится в сообщении. По словам координатора проекта ОНФ «За честные закупки», депутата Госдумы Антона Гетты, аренда квартир и автомобиля не имеют отношения к основному виду деятельности и относятся к роскоши.