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Тюменский губернатор заработал за год свыше 11 миллионов рублей
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Тюменский губернатор заработал за год свыше 11 миллионов рублей 

РИА Новости 23 минуты назад
Фото: РИА "Новый День"
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 апр — РИА Новости. Губернатор Тюменской области Владимир Якушев в 2017 году заработал более 11 миллионов рублей, говорится в его декларации о доходах, размещенной на сайте регионального правительства.
Согласно документу, годовой доход губернатора составил 11 миллионов 264 тысячи рублей с лишним. Супруга главы региона за тот же период заработала 624 тысячи рублей. В декларации указано, что у них в совместной собственности находятся земельный участок площадью 2500 квадратных метров и дом площадью 472 «квадрата».
Декларацию о доходах на собственном сайте опубликовал и свердловский губернатор Евгений Куйвашев. В документе указано, что за минувший год он заработал 5 миллионов 408 тысяч рублей, а его супруга — 7 миллионов 976 тысяч рублей.
За губернатором также числятся автоприцеп и гидроцикл. За его женой — автомобиль Toyota RAV4. В собственности у них квартира площадью 131,7 квадратных метров. Кроме того, Куйвашеву принадлежит индивидуальное жилье (144 кв.м.). У супруги главы региона тоже имеется своя квартира (118,7 кв.м.), плюс нежилое помещение (50,7 кв.м.). Ей же принадлежат половинные доли в еще двух нежилых объектах недвижимости.
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