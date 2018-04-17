Банк незаконно списал деньги со счета краснодарского должника

Краснодар . 17 апреля — Новая Кубань. Житель краевой столицы обратился в прокуратуру . Банк согласился с требованиями правоохранителей и вернул сумму незаконно удержанных денежные средств на счет гражданина. Об этом сообщили в пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

А развивались события следующим образом. У краснодарца был открыт счет в банке. В его жизни возникли сложности. В итоге в январе на счет был наложен арест на основании постановления судебного пристава-исполнителя. Арестованная сумма превысила 50 тысяч рублей. В феврале на этот самый счет в банке поступила заработная плата в размере около 20 тысяч рублей, которую должен был получить краснодарец. Однако всю сумму списал банк, якобы во исполнение вышеуказанного постановления.

Однако такие действия являются нарушением. В соответствии ФЗ «Об исполнительном производстве» с должника может быть удержано не более 50% заработной платы и иных доходов.

То есть банк должен был убедиться в назначении денежных средств, поступающих на счет. Однако сотрудники не только не сделали этого, но ещё и игнорировали обращения краснодарца, который пытался уладить возникшую проблему.