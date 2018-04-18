Майский отпуск: куда можно улететь подешевле?

Майский отпуск: когда и куда можно улететь подешевле?

На прошлой неделе авиабилеты для россиян уже подорожали, но после очередного пересчета курса рост цен будет более серьезным, говорят эксперты. На майские праздники стоимость перелета достигнет пика

Традиционно Международная ассоциация воздушного транспорта пересматривает цены на авиабилеты в ночь на среду. Уже 18 апреля стоимость перелета вырастет, а на майские праздники цены достигнут пиковых значений.

На прошлой неделе россияне, которые еще не купили авиабилеты на курорты, паниковали напрасно. Международная ассоциация воздушного транспорта действительно повысила внутренний курс валюты, однако не так сильно, как все ожидали. Сейчас за евро просят 72 рубля, за доллар 59 рублей — ровно по тому курсу Центробанка

Если провести аналогию, то с 18 апреля курс вырастет ощутимее: почти на 6% по доллару (до 62,5 рублей) и на 7% по евро (до 77 рублей). Однако эксперты точных цифр не называют, отмечая, что и в прошлый раз люди больше смотрели, чем покупали.

Александр Мишин , директор по маркетингу интернет-сервиса для путешественников Biletix:

«Цены точно вырастут. В основном это касается, конечно же, международных направлений. В прошлый раз было не большое повышение курса валюты, и цены выросли не очень сильно — примерно на 1-2%, разница в сотни рублей. Если брать в пример «Москва — Рим — Москва», с 13 тысяч 400 рублей цена подросла до 13 тысяч 700 рублей. По числу запросов действительно рост примерно в два раза по сравнению с предыдущим днем на международные направления, на внутренние направления — примерно 25-28%. Но это не особо сильно сказалось на продажах: люди искали, интересовались ценами, смотрели, что произошло с ценами, но покупать особо не торопились».

PR-директор Aviasales Янис Дзенис говорит, что у них больше бронировали, но это никак не связано с повышением цен, да и направления остались традиционными:

«Количество запросов, которые обработал Aviasales на прошлой неделе, увеличилось на 0,04%. При этом количество бронирований увеличилось на 7%. Это не связано с тем, что люди в ужасе стали раскупать билеты как можно скорее. Это связано с тем, что осталось по большому счету десять дней до майских каникул. Это главный фактор, который влияет сейчас на спрос, то есть нет паники. Топ-10 направлений по России традиционен. Если мы смотрим на рейсы из Москвы, то это Петербург, Сочи, Краснодар, Минеральные Воды, Махачкала, Ростов. По загранице в самом топе идут наши ближайшие соседи: Молдавия, Ереван, Минск, Тбилиси, Баку. Это все традиционно пользуется огромным спросом уже последних три года. А дальше Стамбул, Прага, Париж, Тель-Авив и Барселона».

Самые дешевы билеты из Москвы на майские праздники — в Петербург. Эксперты говорят, что еще можно сэкономить на Сочи, поскольку много рейсов, но это все равно уже 10-12 тысяч — за такие деньги можно слетать в Прибалтику. И чем дальше, тем дороже — правда, исключением может стать Таиланд , где май уже считается не сезон: билеты в обе стороны можно купить за 25 тысяч — дешевле, чем в Париж.

Тем же, кто хочет реально сэкономить, эксперты советуют выбирать даты до или после майских праздников. Тогда билет обойдется процентов на 20 дешевле.