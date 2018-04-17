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ПСБ запустил онлайн-сервис для досрочного погашения кредитов
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ПСБ запустил онлайн-сервис для досрочного погашения кредитов 

Банки.ру 1 час назад
Фото: Вести Подмосковья
Клиентам Промсвязьбанка стал доступен сервис для полного и частичного досрочного погашения кредитов в мобильном и интернет-банках, сообщили в пресс-службе финучреждения.
«Услугой воспользоваться просто — достаточно просто нажать кнопку «погасить досрочно» на странице кредита. Клиентам доступна возможность как частичного, так и полного досрочного погашения. В случае частичного досрочного погашения можно выбрать условие — уменьшение срока кредита или суммы ежемесячного платежа», — отмечается в релизе.
При полном досрочном погашении кредита в интернет— или мобильном банках клиент увидит сумму с начисленными на момент совершения операции процентами, добавили в ПСБ.
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