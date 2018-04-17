Промсвязьбанк запустил онлайн-сервис досрочного погашения кредитов

Пользователи мобильного и интернет-банкинга от Промсвязьбанка получили возможность погашать свои кредиты в досрочном порядке частично или полностью, пишет «Цензуры. Нет».

В личном кабинете ПСБ расширился функционал — там появилась кнопка «погасить досрочно». Воспользовавшись ею, клиент может выбрать как полный, так и частичный способ погашения. При полном досрочном погашении клиент увидит сумму с начисленными на момент совершения операции процентами. При частичном погашении появляется выбор между уменьшением срока кредитования, либо размера ежемесячных платежей.

Новый функционал прокомментировал заместитель руководителя блока — директор по развитию цифровых продуктов Промсвязьбанка Борис Гаврилов. По его словам, нововведения направлены на увеличения комфорта клиентов, так как данный вопрос для ПСБ крайне важен. Помимо этого Гаврилов отметил, что мобильный и интернет-банкинг от Промсвязьбанка имеет не только широкий функционал, но и является достаточно простым для освоения.

«Работа с нашими дистанционными сервисами крайне проста и понятна любому пользователю независимо от возраста и уровня владения гаджетами», — отметил представитель банка.