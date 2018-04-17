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Миллионные доходы и дома за границей: названы самые богатые жены депутатов Архангельской области
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Миллионные доходы и дома за границей: названы самые богатые жены депутатов Архангельской области 

29.ru 52 минуты назад
Фото: 29.ru
Депутаты Архангельского областного собрания отчитались о доходах и имуществе за 2017 год. Официально состоящие в браке народные избранники поделились информацией о благосостоянии супругов и жён. Чья вторая половина оказалась успешнее многих — в материале 29.ru.
Самой состоятельной в прошлом году стала жена северодвинца Виктора Казаринова. Она заработала более 108 миллионов рублей, обойдя супруга на 43 миллиона рублей. На втором месте — вторая половина единоросса Михаила Авалиани, ставшего самым богатым депутатов АОСД с доходом свыше 67 миллионов рублей. Замыкает тройку лидеров вторая половина Виктора Новожилова, ее доход составил более 15 миллионов рублей. Для сравнения — сам председатель архангельского собрания депутатов задекларировал чуть более 5 миллионов рублей.
У двух парламентариев — Анатолия Трусова и Василия Гришина — супруги не заработали за год ничего.
На фоне коллег чета Моисеевых не может похвастаться сверхвысокими доходами: Сергей Моисеев заработал за прошлый год 6,3 миллиона рублей, его жена — 1,8 миллиона. Зато у второй половины председателя комитета АОСД по бюджету и налоговой политике — в собственности дом во Франции и аппартаменты в Болгарии.
Самыми богатыми депутатами стали Михаил Авалиани (67,1 миллиона рублей), Виктор Казаринов (65,4 миллиона рублей) и Лариса Сергеева (26,385 миллиона рублей)
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