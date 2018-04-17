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Пособие по безработице доведут до прожиточного минимума
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Минтруд предлагает увеличить максимальное пособие по безработице до прожиточного минимума 

ТАСС 41 минуту назад
Фото: ТАСС
Минтруд предлагает довести максимальный размер уровня пособия по безработице до прожиточного минимума трудоспособного населения, сообщает во вторник пресс-служба ведомства.
"По предварительным расчетам предполагается увеличение максимальной величины пособия по безработице до величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации, минимальной величины пособия по безработице — до 30% от максимальной", — говорится в сообщении.
По мнению Минтруда России, изменение условий и сроков выплаты пособия по безработице позволят увеличить размеры минимальной и максимальной величин пособия по безработице.
С 1 мая 2018 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет доведен до прожиточного минимума трудоспособного человека и составит 11163 рубля.
Министерство напомнило, что проект федерального закона "О внесении изменений в "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации" размещено на общественное обсуждение.
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