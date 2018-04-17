Пособие по безработице доведут до прожиточного минимума

Минтруд предлагает увеличить максимальное пособие по безработице до прожиточного минимума

Минтруд предлагает довести максимальный размер уровня пособия по безработице до прожиточного минимума трудоспособного населения, сообщает во вторник пресс-служба ведомства.

"По предварительным расчетам предполагается увеличение максимальной величины пособия по безработице до величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации, минимальной величины пособия по безработице — до 30% от максимальной", — говорится в сообщении.

По мнению Минтруда России, изменение условий и сроков выплаты пособия по безработице позволят увеличить размеры минимальной и максимальной величин пособия по безработице.

С 1 мая 2018 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет доведен до прожиточного минимума трудоспособного человека и составит 11163 рубля.

Министерство напомнило, что проект федерального закона "О внесении изменений в "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации" размещено на общественное обсуждение.