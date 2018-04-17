В Богдановиче банкирши-мошенницы навязывали клиентам несуществующие страховки

Как рассказали в ГУ МВД , трое женщин-сотрудниц коммерческого банка Богдановича предстали перед судов по обвинению в обмане 50 человек на сумму 500 тысяч рублей. Их признали виновными по статье 159 УК РФ — мошенничество.

Суд установил, что все трое обвиняемых работали операционистами банка и оформляли потребительские кредиты. Она навязывали клиентам страхование жизни, здоровья и нетрудоспособности, говоря им, что это является обязательным условием для получения кредита.

Клиенты соглашались с аргументами мошенниц и платили от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч рублей. При этом страховку они не получали. Также сумма кредита, которую могли бы получить клиенты, была выше, чем была названа мошенницами. После оформления кредита сотрудницы банка выпускали банковскую карту на имя клиента, но предлагали сразу ее аннулировать, чтобы не платить за пользование комиссию.

В итоге, люди получали большую часть денег, находившуюся на их расчетных счетах, а остатки наличности (стоимость навязанной страховки) злоумышленницы вечером после рабочего дня обналичивали в банкоматах по картам клиентов, которые они не уничтожали.

Все трое мошенниц признались, что нарушили закон, а также возместили весь причиненный ущерб. В итоге суд приговорил одну из них к 2,6 годам лишения свободы условно, вторую фигурантку обязали отработать 320 часов обязательных работ, а третей придется на 6 месяцев отправиться на исправительные работы с удержанием 5% от заработной платы.