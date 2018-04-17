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Эксперты: розничные продажи водки в январе — марте выросли на 8,5%, до 16,9 млн декалитров
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Эксперты: розничные продажи водки в январе — марте выросли на 8,5%, до 16,9 млн декалитров 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Объем розничных продаж водки в январе — марте 2018 года увеличились на 8,5% по сравнению с показателем за аналогичный период 2017 года и составили 16,9 млн декалитров (дал). В марте продано 0,92 млн дал. Об этом говорится в сообщении Национального союза защиты прав потребителей.
В целом объем розничной продажи алкогольной продукции (без пива, напитков, изготовляемых на основе пива, сидра, пуаре и медовухи) в январе — марте 2018 года составил 48,79 млн дал, что на 10,8% выше показателя прошлого года.
По данным союза, объем розничной продажи вин за указанный период вырос на 7,7% и составил 11,3 млн дал, а продажи коньяка выросли на 13,8%, до 2,68 млн дал.
Продажи алкоголя в 2017 году
Ранее Росалкогольрегулирование сообщало, что объем розничных продаж водки в 2017 году в соответствии с поданными продавцами алкоголя декларациями вырос на 2,45% и составил 72,2 млн дал против 70,5 млн дал в 2016 году. В ведомстве указывали, что данные по объему продаж алкоголя, посчитанные на основе поданных продавцами деклараций, являются наиболее корректными, поскольку Единая государственная автоматизированная информационная система учета алкоголя (ЕГАИС) заработала в полной объеме только с июля 2017 года.
По данным Росалкогольрегулирования, в 2017 году реализовано 5,6 млн дал ликеро-водочных изделий, что на 9,5% больше показателя за 2016 год. Продажи коньяка выросли на 6,7% — до 10,4 млн дал, продажи винодельческой продукции — на 2,3% — до 107,5 млн дал. Наибольший рост в общем объеме винодельческой продукции произошел в продажах плодовых (фруктовых) вин. Объем продаж этой продукции в 2017 году вырос на 81,3% — до 11,3 млн дал.
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