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Промсвязьбанк представил новую дебетовую карту «Твой кэшбэк»
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Промсвязьбанк представил новую дебетовую карту «Твой кэшбэк» 

Волга Ньюс 1 час назад
Регулярный доход от использования карты клиентом может составить до 36 000 рублей за год.
Особое отличие карты в том, что среди промо-категорий повышенного кэшбэка доступны такие популярные категории как «Супермаркеты и универмаги», «Кафе, рестораны, фастфуд», «АЗС», «Аптеки» и многое другое. Всего предлагается 16 категорий, из которых клиенту надо выбрать три.
Весь доход, получаемый клиентом, ежемесячно автоматически зачисляется бонусами на единый счет, после чего становится доступен для вывода в рублях на карточный счет. Выбор промо-категорий возможен ежеквартально.
По карте доступны переводы до 20 000 рублей по номеру карты в другие банки без комиссии и бесплатное пополнение с карт других банков: до 150 000 рублей в месяц в мобильном приложении и интернет-банке.
Плата за обслуживание не взимается, если сумма покупок или остаток на карте превысит 20 тыс. руб. в месяц, в остальных случаях — 149 рублей в месяц.
"Карта уникальна на рынке платежных карт, т. к. позволяет ежеквартально выбирать категории кэшбэка, интересные именно клиенту, а не предложенные банком. Оформите карту и зарабатывайте", — говорит Наталья Волошина, директор по депозитным и расчетным продуктам Промсвязьбанка.
Заказать карту можно в офисе банка или дистанционно, заполнив заявку на сайте или позвонив в контакт-центр. Получить карту можно в любом офисе Промсвязьбанка или с помощью курьера, который доставит ее в удобное время.
Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17 декабря 2014 г.
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