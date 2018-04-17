Транскапиталбанк предлагает «Праздничный» вклад 

Транскапиталбанк с 17 апреля ввел вклад «Праздничный».
Оформить депозит можно на 210 и 420 дней. Процентные ставки составят 7,5% и 7,75% годовых соответственно. Минимальная сумма вклада — 25 тыс. рублей.
Продуктовый виджет
Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются ежемесячно.
«При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,01% годовых. Открыть депозит можно в отделении банка, а также через интернет-банк», — отмечает эксперт по вкладам Банки.ру Нелли Кучихина.