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Транскапиталбанк предлагает «Праздничный» вклад 

Банки.ру 22 минуты назад
Транскапиталбанк с 17 апреля ввел вклад «Праздничный».
Оформить депозит можно на 210 и 420 дней. Процентные ставки составят 7,5% и 7,75% годовых соответственно. Минимальная сумма вклада — 25 тыс. рублей.
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Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются ежемесячно.
«При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,01% годовых. Открыть депозит можно в отделении банка, а также через интернет-банк», — отмечает эксперт по вкладам Банки.ру Нелли Кучихина.
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