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Нефтепромбанк ввел вклад «Стратегия успеха»
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Нефтепромбанк ввел вклад «Стратегия успеха» 

Банки.ру 1 час назад
Нефтепромбанк предлагает новый вклад «Стратегия успеха».
Минимальная сумма депозита — 50 тыс. рублей. Срок — 91 и 181 день.
Доходность составит 7—7,25% годовых. Дополнительные взносы, расходные операции и пролонгация договора на новый срок не предусмотрены.
Продуктовый виджет
Проценты выплачиваются ежемесячно на текущий счет или счет банковской карты.
«В случае досрочного расторжения договора проценты выплачиваются по ставке 0,1% годовых за фактический срок нахождения средств во вкладе», — уточняет эксперт по вкладам Банки.ру Нелли Кучихина.
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