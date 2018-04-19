Нефтепромбанк ввел вклад «Стратегия успеха»

Нефтепромбанк предлагает новый вклад «Стратегия успеха».

Минимальная сумма депозита — 50 тыс. рублей. Срок — 91 и 181 день.

Доходность составит 7—7,25% годовых. Дополнительные взносы, расходные операции и пролонгация договора на новый срок не предусмотрены.

Продуктовый виджет

Проценты выплачиваются ежемесячно на текущий счет или счет банковской карты.