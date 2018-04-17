Россияне отказываются от заграницы

Почти 60% российских туристов готовы отказаться от поездок за рубеж из-за падения курса рубля

Почти 60% российских туристов готовы отказаться от поездок за границу из-за снижения курса рубля, сообщает сервис OneTwoTrip со ссылкой на собственное исследование.

«Как выяснилось в ходе опроса, 58% путешественников готовы отказаться от поездки за границу в 2018 году из-за высокого курса валют. При этом 11% считают курс высоким уже сейчас и отмечают, что из-за этого не планируют зарубежных путешествий», — сообщает сервис.

Ещё 31% готов поехать за границу в том случае, если курс евро не превысит 80 рублей.

«Еще 31% респондентов откажутся от отдыха, если курс превысит 70 рублей за доллар и 80 рублей за евро. Другие туристы готовы пережить и более существенное ослабление национальной валюты, но тех, кто выразил желание поехать за границу при любом курсе оказалось сравнительно немного — 21%», — сообщает OneTwoTrip.

При этом многие туристы заявили о возможности поездки в Азию вместо Европы.

«74% опрошенных путешественников допускают, что из-за высокого курса пересмотрят географию зарубежных поездок и вместо стран Европы выберут Азию. Также в текущих условиях туристы готовы экономить на своих поездках. 28% респондентов отметили, что снизят требования к уровню гостиниц, например, выберут трехзвездочный отель вместо четырехзвездочного. 27% собираются экономить на всех статьях расходов (проживании, экскурсиях, развлечениях, питании, продолжительности поездки). 17% пользователей указали, что за границей будут экономить на походах в рестораны и кафе. Самой непопулярной возможностью сэкономить средства оказались развлечения — снизить расходы на них готовы всего 6% туристов», — сообщает сервис.