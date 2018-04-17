Ещё
Россияне отказываются от заграницы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Почти 60% российских туристов готовы отказаться от поездок за рубеж из-за падения курса рубля 

Rambler News Service 40 минут назад
Фото: РИА Новости
Почти 60% российских туристов готовы отказаться от поездок за границу из-за снижения курса рубля, сообщает сервис OneTwoTrip со ссылкой на собственное исследование.
«Как выяснилось в ходе опроса, 58% путешественников готовы отказаться от поездки за границу в 2018 году из-за высокого курса валют. При этом 11% считают курс высоким уже сейчас и отмечают, что из-за этого не планируют зарубежных путешествий», — сообщает сервис.
Ещё 31% готов поехать за границу в том случае, если курс евро не превысит 80 рублей.
«Еще 31% респондентов откажутся от отдыха, если курс превысит 70 рублей за доллар и 80 рублей за евро. Другие туристы готовы пережить и более существенное ослабление национальной валюты, но тех, кто выразил желание поехать за границу при любом курсе оказалось сравнительно немного — 21%», — сообщает OneTwoTrip.
При этом многие туристы заявили о возможности поездки в Азию вместо Европы.
«74% опрошенных путешественников допускают, что из-за высокого курса пересмотрят географию зарубежных поездок и вместо стран Европы выберут Азию. Также в текущих условиях туристы готовы экономить на своих поездках. 28% респондентов отметили, что снизят требования к уровню гостиниц, например, выберут трехзвездочный отель вместо четырехзвездочного. 27% собираются экономить на всех статьях расходов (проживании, экскурсиях, развлечениях, питании, продолжительности поездки). 17% пользователей указали, что за границей будут экономить на походах в рестораны и кафе. Самой непопулярной возможностью сэкономить средства оказались развлечения — снизить расходы на них готовы всего 6% туристов», — сообщает сервис.
Rambler News Service: последние новости
Банк «ФК Открытие»: в России нет альтернативы SWIFT для международных расчетов Поставщики «М.Видео» заявили о планах увеличить закупочные цены на 5-10% Доходы вице-премьера Рогозина в 2017 году увеличились втрое — до 24,2 млн рублей
Комментарии1  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Трамп перешел к плану «Б»245
В Совфеде оценили призыв к России от G781
Скончался Андрей Невраев9
Санкции США: Россию погружают в рецессию477
Создана «капсула самоубийств»17
Видео
00:34
Санкции США: Россию погружают в рецессию
Экономика Статьи
00:51
Число гостей парка «Зарядье» увеличилось в 2,5 раза
Новости Москвы
01:54
В Совфеде оценили призыв к России от G7
Политика
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
00:43
Доступ к Telegram заблокирован в поездах столичного метро
Интернет Компании
02:23
Новые автобусные рейсы в Брянск запустят с 19 апреля
Новости Москвы
01:06
Чистопрудный бульвар перекроют в субботу
Новости Москвы
01:00
Тип станции «Нижние Мневники» изменился на островной
Новости Москвы
03:53
Реставрация «Современника» завершится к Дню города
Новости Москвы
08:32
Павильон «Макет Москвы» на ВДНХ вновь открыт
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение