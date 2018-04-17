Из-за долга по кредиту воронежец не смог улететь в Грузию

Воронежец не смог улететь в Тбилиси из-за долга в 270 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе УФССП по региону 16 апреля.

В аэропорту Воронеж мужчину задержали пограничники и сняли с рейса за то, что он не погасил долг по кредиту. Должник избегал встреч с судебными приставами, добровольно кредит не оплачивал. Так, отдых в Грузии у воронежца сорвался.

Зато после неприятного инцидента должник оперативно погасил все долги, в том числе исполнительский сбор в размере 19 тысяч рублей. Но, к сожалению, деньги за авиабилеты мужчина вернуть не смог.