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Из-за долга по кредиту воронежец не смог улететь в Грузию
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Из-за долга по кредиту воронежец не смог улететь в Грузию 

АиФ 47 минут назад
Фото: АиФ
Воронежец не смог улететь в Тбилиси из-за долга в 270 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе УФССП по региону 16 апреля.
В аэропорту Воронеж мужчину задержали пограничники и сняли с рейса за то, что он не погасил долг по кредиту. Должник избегал встреч с судебными приставами, добровольно кредит не оплачивал. Так, отдых в Грузии у воронежца сорвался.
Зато после неприятного инцидента должник оперативно погасил все долги, в том числе исполнительский сбор в размере 19 тысяч рублей. Но, к сожалению, деньги за авиабилеты мужчина вернуть не смог.
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