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«ФК Открытие» снизил ставки по депозитам для юрлиц и индивидуальным предпринимателям
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«ФК Открытие» снизил ставки по депозитам для юрлиц и индивидуальным предпринимателям 

Банки.ру 49 минут назад
Банк «ФК Открытие» снизил ставки по рублевым депозитам для юридических лиц и индивидуальным предпринимателям в среднем на 0,35—0,4 процентного пункта в зависимости от срока и суммы.
Ставки по депозиту «Стандартный» теперь составляют 5,25—5,7% годовых, по «Стабильному» — 3,75—5,3%, «Стабильному плюс» — 4,45—5,25%, «Удобному плюс» — 3,65—5,05%.
По «Стандартному» и «Стабильному» выплата процентов осуществляется ежемесячно, ежеквартально или в конце срока. По первому срок — от одной недели до 730 дней. По второму — от 31 дня до 730 дней. По «Стандартному» возможна капитализация. По «Стабильному» есть льготное досрочное расторжение. По «Стабильному плюс» выплата процентов в конце срока. Срок от 31 дня до 730 дней. Пополнение и досрочное изъятие по этим депозитам не предусмотрено.
По депозиту «Удобный плюс» срок установлен от 91 дня до 365 дней. Есть возможность пополнения. Минимальная сумма дополнительного взноса — 100 тыс. рублей. Максимальный размер превышения остатка на счете вклада над суммой вклада — в два либо четыре раза по выбору клиента. Дополнительные взносы принимаются в течение всего срока вклада, но не позднее, чем за 30 календарных дней до окончания срока вклада при размещении на срок от 91 до 270 дней; не позднее, чем за 90 календарных дней до окончания срока вклада при размещении вклада на срок свыше 271 дня. Частичное изъятие возможно до первоначальной суммы вклада не позднее, чем за семь календарных дней до истечения срока вклада.
Минимальная сумма депозитов от 50 тыс.
По депозиту «Мультивалютный» ставка в рублях на данный момент составляет 3,5% годовых. Срок от 31 до 365 дней. Минимальная сумма вклада — 1 млн рублей. Выплата процентов в конце срока. Возможность пополнения предусмотрена. Также есть возможность частичного изъятия.
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