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Самые дешевые большие квартиры — в Кировском районе Новосибирска
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Самые дешевые большие квартиры — в Кировском районе Новосибирска 

Все новости Новосибирской области 42 минуты назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Самая низкая цена квадратного метра в квартирах большой площади находится в Южно-Чемском микрорайоне — 29, 3 тысячи рублей. Таким образом, квартира площадью 73 «квадрата» будет стоить около 2 миллионов рублей. В остальных микрорайонах с доступными большими квартирами стоимость квадрата заметно выше —от 40 до 50 тысяч рублей, при этом цена данных объектов будет сопоставима со средними «двушками» в целом по городу — 3-3,6 миллиона рублей.
«Среди больших квартир больше всего очень дорогих объектов, поэтому мы решили выяснить, где дешевле всего обойдется просторная квартира для большой семьи. Конечно же, цена будет зависеть не только от места, но и от возраста дома. Первые места рейтинга заняли отдаленные микрорайоны с комплексной застройкой, а также с домами старого фонда», — уточнила руководитель пресс-службы N1.RU Анастасия Гринева.
Самый большой выбор просторных квартир сейчас на Затулинке, на «Золотой ниве», а также в микрорайоне Фрунзенский, но цены в этих местах уже не самые низкие в городе. По подсчетам аналитиков, средние цены на трех— четырехкомнатные квартиры за год выросли почти на 3% до 4,49 миллиона и 6,79 миллиона рублей за объект.
Ранее новосибирцы назвали самые желанные для проживания районы города. Оказалось, что лидерами на вторичном рынке стали микрорайоны Линейный, Фрунзенский и Ботанический (рядом с Дендропарком). А среди новостроек самыми популярными стали дома в микрорайонах Затон (Ленинский район) и Энергостроителей (район ТЭЦ-5).
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