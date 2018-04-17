Российские туристы тратят деньги «с умом»

Большинство российских туристов тратят деньги «с умом»

Более 60% россиян считают туризм одной из важнейших категорий затрат, сообщает The Boston Consulting Group. Международная компания провела исследование "Что важно для россиян в путешествиях?", опросив 4000 человек.

Выяснилось, что для 62% россиян путешествия остаются одной из важнейших категорий затрат.

Но лишь 15% респондентов утверждают, что не экономят на поездках. При этом 19% — совсем отказались от расходов на путешествия, а 66% стараются тратить деньги "с умом".

Как показал опрос, 46% россиян начали планировать путешествия заранее, большинство из них — не менее чем за месяц. Почти половина участников опроса (44%) снизили частоту поездок как на зарубежных, так и на внутренних направлениях. 42% респондентов выбирают более дешевые варианты туров.

При этом наблюдается заметный переток туристов на внутренние направления: за 2014-2017 годы их доля в общем турпотоке выросла с 45 до 52%.

Некоторые туристы (36%) не упускают возможности сэкономить на авиабилетах, приобретая их по базовому тарифу с доплатой за дополнительные услуги. Чуть менее трети опрошенных (31%) выбирают поезд или автомобиль вместо перелетов.

Кроме того, российские туристы стали реже обращаться к посредникам. Около 44% респондентов предпочитают самостоятельно планировать поездку. Для бронирования авиабилетов к услугам агентств прибегают лишь 21% опрошенных, в то время как 33% делают это самостоятельно через Интернет.

Тем не менее, треть участников опроса планирует увеличить свои расходы в следующие два — три года. В основном это люди с доходом от 60-100 тысяч рублей и выше, в возрасте до 30-44 лет, причем женщины оказались более активны — 36% против 26% у мужчин.

"Рост цен, нестабильный курс рубля, изменение потребительских настроений в сторону сокращения затрат и оживление интереса к отечественным достопримечательностям — создает все предпосылки для бурного расцвета внутреннего туризма", — говорит партнер и управляющий директор BCG Иван Котов.

По его мнению, потенциал огромный, но отрасль находится еще в самом начале развития.

Предложений, способных конкурировать с зарубежными аналогами по уровню сервиса и цен, пока не хватает.