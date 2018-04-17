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Туроператоров призвали сообщать о росте числа преступлений в Мексике
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Туроператоров призвали сообщать о росте числа преступлений в Мексике 

РИА Новости 51 минуту назад
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Ростуризм призвал туроператоров, реализующих туры в Мексику, информировать своих клиентов о росте числа преступлений в этой стране, а россиян — учитывать эту информацию при планировании поездок, сообщается на сайте ведомства.
По данным департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) российского МИД, которые приводит Ростуризм, в Мексике зафиксирован рост числа насильственных преступлений, в том числе в туристическом городе Канкун (с начала года убито 120 человек). В стране действуют множественные преступные группировки.
"Федеральное агентство по туризму призывает туроператоров, реализующих туры в Мексику, информировать своих клиентов об ухудшении криминогенной обстановки в стране. Ростуризм рекомендует российским туристам учитывать данную информацию при планировании поездок, при нахождении в стране — соблюдать меры личной безопасности", — говорится в сообщении.
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