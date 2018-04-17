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Судебные приставы арестовали у мужчины баскетбольные мячи за долг в полмиллиона рублей
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Судебные приставы арестовали у мужчины баскетбольные мячи за долг в полмиллиона рублей 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: Экспресс-газета
В Чебоксарах судебные приставы арестовали у местного жителя баскетбольные мячи и обручи за долги. Мужчина открыл магазин в одном из торговых домов и задолжал банку 500 тысяч рублей. Об этом сообщил портал eg.ru со ссылкой на пресс‐службу судебных приставов по Республике Чувашия.
Платить по счетам бизнесмен не спешил, встречи с кредиторами игнорировал. Тогда руководство банка обратилось к судебным приставам. В итоге весь спортивный инвентарь, которым торговал мужчина, был изъят. В ближайшее время конфискованные товары выставят на продажу, а все вырученные средства перечислят в банк.
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