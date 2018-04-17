Аналитики назвали микрорайоны Самары с дешевыми большими квартирами 

Специалисты портала N1.RU выяснили, где в Самаре выгоднее всего купить квартиру для большой семьи. В выборку попали квартиры на вторичном рынке площадью свыше 70 кв. м — трёхкомнатные и четырёхкомнатные. По данным аналитиков, самая низкая цена квадратного метра в квартирах большой площади в поселке Красная Глинка — 43,8 тысячи рублей. Таким образом, квартира площадью 72 квадрата будет стоить 3,14 миллиона рублей. На втором месте — Безымянка, где квадрат в просторной квартире стоит 46,6 тысячи рублей, а квартира площадью около 70 кв. м будет стоить 3,3 миллиона рублей, что соответствует цене средней самарской «двушки». — Среди больших квартир больше всего очень дорогих объектов, поэтому мы решили выяснить, где дешевле всего обойдется просторная квартира для большой семьи. Конечно же, цена будет зависеть не только от места, но и от возраста дома, — поясняет руководитель пресс-службы N1.RU Анастасия Гринёва. — Первые места рейтинга заняли отдаленные микрорайоны с комплексной застройкой, а также с домами старого фонда. По подсчётам аналитиков, средняя цена трёхкомнатной квартиры в целом по городу составляет 4,5 миллиона, а четырёхкомнатной — 7 миллионов рублей. Топ-6 микрорайонов с самыми доступными большими квартирами, Самара
№
Микрорайон
Средняя цена кв. м/рубли
Средняя цена квартиры/рубли
Средняя площадь
Пример
1.
Красная Глинка
43 800 3 140 000 72 https://samara. n1.ru/view/20414036/
2.
Безымянка
46 600 3 370 000 72 https://samara. n1.ru/view/22562512/
3.
14-й микрорайон
50 200 3 620 000 72 https://samara. n1.ru/view/23462157/
4.
7-й микрорайон
50 400 3 690 000 73 https://samara. n1.ru/view/24928602/
5.
Солнечный
52 500 3 820 000 73 https://samara. n1.ru/view/25131101/
6.
11-й микрорайон
54 100 3 880 000 71 https://samara. n1.ru/view/19420652/