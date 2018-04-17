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ЯНАО — в тройке регионов с самыми высокими тарифами на жилищные услуги
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ЯНАО — в тройке регионов с самыми высокими тарифами на жилищные услуги 

Красный Север 1 час назад
Фото: Красный Север
Что объединяет Камчатку, Чукотку и Ямал? Самые высокие тарифные ставки на жилищные услуги по содержанию и ремонту домов. К такому выводу пришли аналитики компании «ФинЭкспертиза», чье исследование приводит «Российская газета».
Лидер по дороговизне — Камчатка, где за содержание и ремонт домов жители выкладывают по 44,83 рубля за квадратный метр. В тройке — Чукотский автономный округ — 43,35 рубля и Ямало-Ненецкий — 35,67 рубля за кв. м.
Меньше всего платят жители Ингушетии — 3,3 рубля за кв. м и другие южные республики. Самый высокий тариф за жилищные услуги по стране больше самого низкого в 13,5 раза.
При этом специалисты говорят, что климат в этой тарифной политике не играет главную роль. Хотя признают: материалы стоят дороже на Cевере.
— В некоторых регионах жителям платить за услуги ЖКХ тяжелее из-за низких зарплат. Больше всего от зарплаты за жилищные услуги отдают в Нижегородской области — 4,71 процента, чуть меньше в Новгородской и Саратовской областях. Меньше всего в Ингушетии — 0,75 процента, — приводит «РГ» слова исполнительного директора НП «ЖКХ Контроль» Светланы Разворотневой.
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