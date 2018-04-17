ЯНАО — в тройке регионов с самыми высокими тарифами на жилищные услуги

Что объединяет Камчатку, Чукотку и Ямал? Самые высокие тарифные ставки на жилищные услуги по содержанию и ремонту домов. К такому выводу пришли аналитики компании «ФинЭкспертиза», чье исследование приводит « Российская газета ».

Лидер по дороговизне — Камчатка, где за содержание и ремонт домов жители выкладывают по 44,83 рубля за квадратный метр. В тройке — Чукотский автономный округ — 43,35 рубля и Ямало-Ненецкий — 35,67 рубля за кв. м.

Меньше всего платят жители Ингушетии — 3,3 рубля за кв. м и другие южные республики. Самый высокий тариф за жилищные услуги по стране больше самого низкого в 13,5 раза.

При этом специалисты говорят, что климат в этой тарифной политике не играет главную роль. Хотя признают: материалы стоят дороже на Cевере.