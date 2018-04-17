Ещё
Для большой семьи. Где в Перми найти самые дешевые огромные квартиры
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Для большой семьи. Где в Перми найти самые дешевые огромные квартиры 

59.ru 27 минут назад
Фото: 59.ru
Где в Перми выгоднее всего купить квартиру для большой семьи, выяснили специалисты портала N1.RU. В выборку попали квартиры на вторичном рынке площадью свыше 70 квадратных метров — большие трёхкомнатные и четырёхкомнатные.
По данным аналитиков, самая низкая цена квадратного метра в квартирах большой площади находится в микрорайоне КамГЭС — 33,9 тысячи рублей. Таким образом, квартира общей площадью 72 «квадрата» будет стоить около 2,4 миллиона рублей. На втором месте находится микрорайон Левшино, в котором 73 квадратных метра в среднем можно купить за 2,6 миллиона рублей. А, например, квартира площадью 80 квадратных метров в панельной семнадцатиэтажке с простым ремонтом стоит 2,8 миллиона рублей. На третьем месте — Висим, где средняя цена квадратного метра составляет 40,1 тысячи рублей. В частности, четырехкомнатная квартира площадью почти 85 квадратных метров стоит здесь около трех миллионов рублей.
— Среди больших квартир больше всего очень дорогих объектов, поэтому мы решили выяснить, где дешевле всего обойдется просторная квартира для большой семьи. Конечно же, цена будет зависеть не только от места, но от возраста дома, — поясняет руководитель пресс-службы N1.RU Анастасия Гринёва. — Первые места рейтинга заняли отдаленные микрорайоны с комплексной застройкой, а также с домами старого фонда.
По данным N1.RU, самый большой выбор просторных квартир в продаже сейчас есть в центре, а также в микрорайонах Балатово и Островкий, однако здесь цены на большие квартиры уже не самые низкие в городе. Средняя стоимость «трёшки» по всем районам Перми сейчас составляет 3,37 миллиона рублей, чётырёхкомнатной — 5,2 миллиона рублей.
Ранее аналитики сообщили, что размер самой маленькой квартиры Перми — всего 12 квадратных метров. Она находится в Кировском районе и стоит 600 тысяч рублей.
59.ru: последние новости
Аман Тулеев заявил о своей отставке с поста губернатора Кемеровской области Глыба льда упала с крыши, а не с балкона: СК озвучил официальную версию трагедии на Маршала Рыбалко «Тут люди горят, вы слышите?»: в Сети появились записи звонков в МЧС из горящей «Зимней вишни»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще одна страна вступилась за Россию128
Путин придумал способ победить коррупцию578
Страны G7 требуют у РФ ответа по делу Скрипаля252
Сирийская ПВО отразила новую ракетную атаку
Израиль прокомментировал новую атаку на Сирию8
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
03:42
Смоделирован ядерный взрыв вблизи Белого дома
В мире США
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
01:03
Охота россиян за просрочкой попала на видео
Общество
00:34
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Политика Интернет
02:55
Москвичей ждет неприятный сюрприз
Общество Новости Москвы
03:07
Кобзон доставлен в больницу
Шоу-бизнес
07:59
Трамп предъявил России новое обвинение
США В мире
29:16
Россия и США могут наладить общение
Политика США
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение