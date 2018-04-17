Для большой семьи. Где в Перми найти самые дешевые огромные квартиры

Где в Перми выгоднее всего купить квартиру для большой семьи, выяснили специалисты портала N1.RU. В выборку попали квартиры на вторичном рынке площадью свыше 70 квадратных метров — большие трёхкомнатные и четырёхкомнатные.

По данным аналитиков, самая низкая цена квадратного метра в квартирах большой площади находится в микрорайоне КамГЭС — 33,9 тысячи рублей. Таким образом, квартира общей площадью 72 «квадрата» будет стоить около 2,4 миллиона рублей. На втором месте находится микрорайон Левшино, в котором 73 квадратных метра в среднем можно купить за 2,6 миллиона рублей. А, например, квартира площадью 80 квадратных метров в панельной семнадцатиэтажке с простым ремонтом стоит 2,8 миллиона рублей. На третьем месте — Висим, где средняя цена квадратного метра составляет 40,1 тысячи рублей. В частности, четырехкомнатная квартира площадью почти 85 квадратных метров стоит здесь около трех миллионов рублей.

— Среди больших квартир больше всего очень дорогих объектов, поэтому мы решили выяснить, где дешевле всего обойдется просторная квартира для большой семьи. Конечно же, цена будет зависеть не только от места, но от возраста дома, — поясняет руководитель пресс-службы N1.RU Анастасия Гринёва . — Первые места рейтинга заняли отдаленные микрорайоны с комплексной застройкой, а также с домами старого фонда.

По данным N1.RU, самый большой выбор просторных квартир в продаже сейчас есть в центре, а также в микрорайонах Балатово и Островкий, однако здесь цены на большие квартиры уже не самые низкие в городе. Средняя стоимость «трёшки» по всем районам Перми сейчас составляет 3,37 миллиона рублей, чётырёхкомнатной — 5,2 миллиона рублей.

Ранее аналитики сообщили, что размер самой маленькой квартиры Перми — всего 12 квадратных метров. Она находится в Кировском районе и стоит 600 тысяч рублей.