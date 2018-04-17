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В России водители массово отказываются от полиса ОСАГО
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В России водители массово отказываются от полиса ОСАГО
Вести.Ru
1 час назад
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Фото:
Вести.Ru
МВД России
фиксирует резкий рост количества водителей, которые выезжают на дороги без страхового полиса ОСАГО. И такое массовое явление вызвано, в том числе, чисто экономическими причинами: полисы для многих водителей просто не по карману.
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