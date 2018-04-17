Жительницу Красноярского края уличили в незаконном использовании материнского капитала

Ермаковский районный суд взыскал с местной жительницы более 408 тыс. рублей — средства материнского капитала, которые она израсходвала незаконно.

Женщина подала заявление на использование маткапитала для погашения основного долга и процентов по договору займа, который она заключила с некой фирмой ООО «П» якобы для строительства жилья. Заявление было удовлетворено, деньги перечислены на счет фирмы.

Однако последующая проверка показала, что после получения маткапитала женщина перепродала участок, предназначенный для жилищного строительства, другому собственнику. Жилишные условия семьи (на что по документам были якобы потрачены средства) улучшены не были.

Это и стало основанием для взыскания с нее незаконно потраченных денег.