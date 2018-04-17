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Приморцам рассказали, кем надо работать, чтобы получать миллион рублей
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Приморцам рассказали, кем надо работать, чтобы получать миллион рублей 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Служба исследований сервиса HeadHunter опубликовала подборку самых высокооплачиваемых позиций, открытых в Приморье с апреля 2018 года, сообщает PRIMPRESS.
Так, в ТОП-10 вошли вакансии с денежным вознаграждением до одного миллиона рублей в месяц.
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