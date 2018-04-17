Приморцам рассказали, кем надо работать, чтобы получать миллион рублей

Служба исследований сервиса HeadHunter опубликовала подборку самых высокооплачиваемых позиций, открытых в Приморье с апреля 2018 года, сообщает PRIMPRESS.

Так, в ТОП-10 вошли вакансии с денежным вознаграждением до одного миллиона рублей в месяц.