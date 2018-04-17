Число штрафов за езду без ОСАГО выросло на 40%

Согласно статистике МВД , за последний год на российских дорогах выросло число автомобилистов, которые игнорируют требования закона об обязательном автостраховании и предпочитают езду без полисов ОСАГО. Рост количества оштрафованных за их отсутствие удалось зафиксировать, сравнив показатели с данными предыдущих лет, сообщила газета «Известия»

Количество нарушителей, предпочитающих ездить без страховки, выросло на 40%. Всего за 2017 год удалось насчитать около 2,8 миллионов штрафов за отсутствие ОСАГО. По примерным оценкам, без действующих полисов ездят почти три миллиона автовладельцев. Эксперты считают, что пренебрежительное отношение к закону вызвано возросшей стоимостью страховки.

Спад спроса на ОСАГО наметился еще в 2015 году. Сотрудникам ГИБДД удалось тогда выписать около 189 тысяч штрафов. Спустя всего год статистика увеличилась до 1,9 миллиона штрафов. К концу прошлого года показатель вырос до 2,8 миллиона.

В последние годы наблюдается также снижение спроса на заключение договоров у страховщиков. По мнению аналитиков, при общем росте количества автовладельцев, снижение продаж ОСАГО сигнализирует, что большое количество водителей пользуются фальшивыми полисами.