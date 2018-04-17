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Самым богатым депутатом ГД от Оренбуржья вновь стал Сергей Катасонов
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Самым богатым депутатом ГД от Оренбуржья вновь стал Сергей Катасонов 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
Опубликованы сведения о доходах депутатов Государственной Думы. Доходы депутатов ГД практически не сопоставимы с некоторыми их коллегами из областного парламента, здесь все гораздо скромнее.
Как и в прошлом году самым богатым оренбургским депутатом стал представитель ЛДПР Сергей катасонов с 16,7 миллионами рублей доходов за 2017 год. На втором месте — единоросс Роман Романенко — 13,5 млн рублей.
Далее идет Владимир Шаманов («Единая Россия») — 9,1 млн рублей. Четвертым — экс-глава Оренбурга, также представитель правящей партии, Юрий Мищеряков с 6,6 миллионами рублей. Пятую строчку свобразного рейтинга депутатских доходов занял единоросс Виктор Заварзин — 5,7 млн рублей.
И замыкает рейтинг бывший руководитель оренбургского регионального отделения партии «Единая россия» Игорь Сухарев с 4,6 миллионами рублей, кстати у Игоря Николаевича — самая богатая супруга с доходами более 38 миллионов рублей за прошлый год.
Что касается сенаторов, то здесь «пальму первенства» занимает Елена Афанасьева с 6,2 миллионами рублей. Андрей Шевченко заработал за прошлый год 4,6 миллионов рублей.
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