Скрытые комиссии кредитных карт J. P. Morgan 

Foto: Iryna Tiumentseva / depositphotos.comСкрытые комиссии кредитных карт J. P. MorganBrady Tucker заявил, что при осуществлении покупок криптовалюты на бирже Coinbase.com и у других онлайн-мерчантов с помощью кредитной карты размер комиссий банка оказался ошеломительным. Так, в иске указывается, что «сумма комиссии за предоставленный аванс наличными составил $143,30 и сумма процентов на эту сумму — $20,61».
В иске подчеркнуто, что J. P. Morgan Chase & Co не предоставил заблаговременно ясных и четких разъяснений о сумме комиссий за проведение криптотранзакций. Адвокат истца заявил, что банк, скорее всего, нарушил закон США от 1968 года «О достоверности информации в кредитовании».