Скрытые комиссии кредитных карт J. P. Morgan

Foto: Iryna Tiumentseva / depositphotos.comСкрытые комиссии кредитных карт J. P. MorganBrady Tucker заявил, что при осуществлении покупок криптовалюты на бирже Coinbase.com и у других онлайн-мерчантов с помощью кредитной карты размер комиссий банка оказался ошеломительным. Так, в иске указывается, что «сумма комиссии за предоставленный аванс наличными составил $143,30 и сумма процентов на эту сумму — $20,61».