Куда поедут отдыхать россияне на майские праздники

Средний чек авиапутешествия из российских городов «туда-обратно» во время каникул с 1-10 мая внутри страны составляет около 6,6 тысячи рублей, отметил руководитель пресс-службы сервиса Biletix Григорий Луговой. Но это при условии покупки за месяц до вылета, ближе к дате — на 20 процентов дороже, отмечают, в свою очередь, эксперты туристического сервиса Aviasales.

Крым ( Самые популярные направления — Сочи и другие курорты Краснодарского края Симферополь ), Калининград , Кавказские Минеральные Воды и Санкт-Петербург . Такая же пятерка была и в прошлом году. «Все лидирующие направления — это крупные, емкие туристические дестинации, где сразу можно посмотреть много интересных объектов», — говорит профессор кафедры Индустрии гостеприимства, туризма и спорта Российского экономического университета им. Плеханова Елена Джанджугазова. Популярность этих направлений также связана с хорошей транспортной логистикой — много рейсов.

Стамбул, Прага и Среди зарубежных направлений выбор россиян больше зависит от стоимости перелета. При раннем бронировании полет за границу туда и обратно в среднем стоил около 30 тысяч рублей на одного человека. В пятерке лидеров — Париж, Тбилиси Ереван . Французская столица популярна не только из-за туристических красот, но и благодаря подешевевшему по сравнению с прошлым годом на 20 процентов перелету. А вот стоимость перелета по другим популярным направлениям заметно ниже среднего чека. Например, в Тбилиси в марте билеты можно было купить примерно по 13 тысяч рублей, в Стамбул и Прагу — по 15 тысяч, в Ереван — по 9 тысяч рублей.

Авиабилеты за месяц до вылета на 20 процентов дешевле