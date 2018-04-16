Нужно ли платить налог при переводе с карты на карту

Ирина Бабкина, финансовый эксперт

Без банковских карт и сервисов для перевода средств сегодня, кажется, не прожить и дня. Мы все куда-то бежим, торопимся, порой даже, не покидая офисного кресла, сидя за монитором, успеваем и шопинг совершить, и с друзьями «увидеться», и финансовые вопросы решить. Дошло до того, что коллеги, чтобы не вставать из-за стола, скидываются, например на подарок юбиляру, не наличными, а с помощью онлайн-перевода.

В подобных операциях для экономии времени и сил на помощь приходят банковские карты и сервисы для перевода средств. Мгновенно, удобно, но… И вот вопрос, а нужно ли платить налог с поступлений через банковские переводы?

Деньги поступили — доход получен?

Из уст в уста передается страшная история, что налоговая служба учитывает все средства, переведенные на банковскую карту, и однажды, как говорится, и «за вами придут», если не заплатить налог на доходы. Однако эта история со счастливым финалом. Дело в том, что не все банковские переводы физических лиц облагаются налогом. Законодательство не запрещает и не ограничивает платежи между физическими лицами. «Доход» и «перевод» не всегда связаны, то есть не все средства, поступившие вам на карту, рассматриваются как доход. А если средства не относятся к доходу, то подобное и в декларацию вносить не требуется, и 13% платить с этих поступлений не нужно.

Согласно Налоговому кодексу, в декларацию вносить не нужно (список длиннее), например, гранты, стипендии, пособия, алименты, суточные, пожертвования в пользу благотворительности и волонтерства, средства от ведения личного сельского хозяйства и т. д. (см. статью 217 НК РФ ).

Сразу оговоримся, что средства, полученные от аренды квартиры, продажи техники (даже телефона) и т. д., достойны внесения в декларацию. Но можно оформить налоговый вычет.

Что касается переводов, которые не связаны с получением дохода, например, вам (физическому лицу) вернули долг (заем) с помощью онлайн-перевода, то налогом не облагается ни сумма, ни проценты. Чтобы рассеять все сомнения и подозрения, стоит внести в графу «Назначение платежа» фразу «Возврат долга (займа)». Если речь идет о значительной сумме (более 10 000 рублей) и все-таки есть опасения, что перевод вызовет интерес налоговой службы, стоит изначально составить в письменной форме расписку о получении денежных средств.

Налоговая служба не дремлет?

Представьте, вы продали машину, получили средства (доход) через банковский перевод, но не задекларировали его. А следующий владелец снова продал ее, но отчитался, указав, что ранее сделка была совершена с вами. Следовательно, у налоговой службы возникнут вопросы к вам, а банк по их запросу подтвердит совершенный перевод средств. Таким образом, сумма перевода подпадает под незадекларированные доходы, а вам (физическому лицу) грозят доначисление НДФЛ, штраф в размере 20% от неуплаченной суммы налога и пеня.

Другой пример: вам (физическому лицу) регулярно (часто) на карту переводится определенная сумма. Вариантов много, почему и зачем. Но стоит задуматься о формулировке «систематическое получение прибыли» и грамотно подготовиться отвечать на вопросы налоговой службы или самостоятельно внести сведения о доходе в декларацию (до 30 апреля года, следующего за отчетным).

Отметим, что налоговая служба может как самостоятельно инициировать сбор информации о доходах, полученных физическим лицом, так и по поступлении информации от банка (ст. 89 НК РФ).

Простые шаги к снижению рисков

1. Оформляя банковский перевод, внимательно отнеситесь к заполнению графы «Назначение платежа». Если сумма перевода не является доходом, стоит уточнить ее суть (возврат долга, дарение). 2. Письменные расписки, оформленный договор о дарении — ваша защита от домыслов, что переведенные средства могут рассматриваться как доход. 3. Получаете регулярный доход — внесите его в декларацию или оформите ИП.

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