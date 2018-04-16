Ещё
Поездки по льготному проездному можно будет перенести на следующий месяц
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Российский «Панцирь» отбил атаку США
Российский «Панцирь» отбил атаку США

Поездки по льготному проездному можно будет перенести на следующий месяц 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Как рассказали в администрации города, такая возможность появится у пассажиров с 21 апреля. Перенос возможен, если в текущем месяце по проездному не было совершено ни единой поездки.
Кроме того, восстановить утерянный или повреждённый билет можно будет в одном из 55 пунктов выдачи. В МКУ «Гортранс» теперь обращаться не нужно. В случае утери или повреждения карты по вине пользователя, нужно будет заплатить 71 рубль (то есть оплатить её стоимость). При этом неиспользованные поездки можно будет восстановить. Для этого необходимо обратиться с новой картой и чеком о пополнении проездного билета на текущий месяц в «Гортранс».
Ещё одно нововведение — сотрудники «Гортранса» теперь могут заблокировать проездной, если его использует пассажир, оформлявший этот документ.
АиФ Пермь: последние новости
Сенаторы от Пермского края отчитались о доходах за 2017 год Ипотечный оптимизм. Ждать ли понижения ставок? «Тотальный диктант» написали более четырёх тысяч пермяков
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский «Панцирь» отбил атаку США292
Россия получила неожиданную поддержку107
Позор с Сирией, агрессивные планы Трампа и другие события дня6
Действия России встревожили Израиль486
Трамп хочет встретиться с Путиным116
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
00:15
Охота россиян за просрочкой попала на видео
Общество
00:34
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Политика Интернет
02:55
Москвичей ждет неприятный сюрприз
Общество Новости Москвы
03:07
Кобзон доставлен в больницу
Шоу-бизнес
07:59
Трамп предъявил России новое обвинение
США В мире
29:16
Россия и США могут наладить общение
Политика США
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
02:01
Лев Лещенко забыл слова главной песни
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение