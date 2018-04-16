Поездки по льготному проездному можно будет перенести на следующий месяц

Как рассказали в администрации города, такая возможность появится у пассажиров с 21 апреля. Перенос возможен, если в текущем месяце по проездному не было совершено ни единой поездки.

Кроме того, восстановить утерянный или повреждённый билет можно будет в одном из 55 пунктов выдачи. В МКУ «Гортранс» теперь обращаться не нужно. В случае утери или повреждения карты по вине пользователя, нужно будет заплатить 71 рубль (то есть оплатить её стоимость). При этом неиспользованные поездки можно будет восстановить. Для этого необходимо обратиться с новой картой и чеком о пополнении проездного билета на текущий месяц в «Гортранс».

Ещё одно нововведение — сотрудники «Гортранса» теперь могут заблокировать проездной, если его использует пассажир, оформлявший этот документ.