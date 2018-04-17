5 основных афер с банковскими картами: как не стать жертвой мошенников

По данным Банка России, доля несанкционированных снятий средств с «пластиковых» счетов в общем объеме операций, совершенных с использованием платежных карт, в 2017 году составила 0,0016 процента. Цифра кажется мизерной лишь на первый взгляд. В абсолютном значении это почти миллиард — 961,3 миллиона рублей. Отрадно, что объем потерь на 10,6 процента меньше, чем годом ранее. Это результат действий Банка России правоохранительных органов и, конечно, самих операторов по переводу денежных средств.

Однако количество мошеннических операций в 2017 году составило 317 178, и это выше, хотя и ненамного, уровня 2016 года. Ситуация осложняется тем, что 40 процентов от количества и 44 процента от их объема совершается за пределами России . И это существенно затрудняет поиск злоумышленников и привлечение их к ответственности.

По-прежнему лучшая защита платежных карт — это внимательность и осторожность их владельцев. Существует несколько наиболее распространенных способов мошенничества с банковскими картами.

Лукавый расчет

Деньги с банковской карты могут похитить даже там, где вы никак этого не ожидаете. Кассир, официант, заправщик, работник банка или любой другой сотрудник, которому гражданин передал платежную карту для расчета, может сфотографировать, переписать ее данные или просто запомнить их, чтобы потом изготовить дубликат карты. Сделать это можно незаметно. Заранее включается записывающее устройство (это может быть и обычная камера видеонаблюдения), на записи с которого карта видна с обеих сторон. В этом случае мошенникам остается лишь отмотать запись на нужное время и переписать данные карты.

Чтобы этого не случилось, не стоит передавать карту посторонним, рассчитываясь за покупку или предоставление услуг. Обратите внимание на поведение сотрудника, совершающего операцию. Если он фотографирует вашу карту на мобильный телефон под видом набора номера или смс, следует прервать операцию, потребовать возврата карты. И лучше всего обратиться в банк, выдавший карту, с заявлением о ее перевыпуске: ведь вы не знаете, какие данные успел заснять мошенник.

Кто платит дважды

Представьте, что вы оплачиваете покупку в супермаркете. Передаете карту оператору, тот проводит ее через считывающее устройство.

Вы, если нужно, вводите ПИН-код. И тут кассир сообщает, что произошла ошибка, и оплата не прошла. Все повторяется сначала, и транзакция выполняется успешно. Аспустя какое-то время вы обнаруживаете, что деньги за покупку были списаны дважды.

Удивительно, но даже те, укого подключена услуга смс-информирования о совершенных операциях, не всегда сразу замечают исчезновение денег, думая, что вторая смс о списании средств — ошибка или дубль, так как суммы совпадают. Такие транзакции легко опротестовать и вернуть свои деньги. Но виновных сложно привлечь к ответственности, так как все можно списать на сбой в системе или ошибку оператора.

Честный кассир, если терминал оплаты действительно выдал отказ в проведении операции, всегда распечатает и выдаст покупателю чек, свидетельствующий, что оплата не прошла.

Подключите опцию смс-оповещений по операциям карты. Если первая транзакция совершена успешно, владелец карты тут же получит соответствующее смс-сообщение и сможет обосновать свой отказ от повторной транзакции, продемонстрировав его кассиру.

Если вам поступило два сообщения о списании одной и той же суммы, позвоните в банк и проверьте, действительно ли произошло двойное снятие средств со счета.

Бесконтактный грабеж

Многие платежные системы разработали технологии бесконтактной оплаты для ускорения и упрощения безналичной оплаты покупок. Например, PayWave (система Visa ), PayPass (MasterCard), «МИР-бесконтакт» (система «МИР»). Терминалами бесконтактных платежей чаще всего бывают оснащены торговые автоматы, платные автодороги, турникеты, автозаправки, супермаркеты и кафе. При расчетах такой картой не нужно вводить ПИН-код, а также ставить подпись на чеке, если сумма не превышает 1000 рублей. Специальный POS-терминал на расстоянии считывает информацию с карточки и звуковым либо визуальным сигналом дает понять, что необходимая сумма с нее списана.

В Россию эта технология пришла в 2008 году, и мошенники довольно быстро научились с ней работать. Злоумышленнику достаточно приблизить считыватель к карте на расстояние 5-20 сантиметров, чтобы списать деньги. В переполненном общественном транспорте, на рынке, в магазине злоумышленник прислоняет бесконтактный считыватель к карманам одежды, стенкам сумок и крадет деньги с карт у ничего не подозревающих владельцев. Полученную информацию мошенники могут записывать на карты-клоны для хищения средств с настоящих банковских карт.

Если вы пользуетесь бесконтактной системой оплаты, помните, что в качестве подтверждения списания суммы более 1000 рублей запрашивается PIN-код, а не подпись чека. Если вы не планируете оплачивать бесконтактным способом покупки на сумму более 1000 рублей, лучше всего установить индивидуальный расходный лимит по карте и ограничить количество возможных транзакций.

Близнецы-"симки"

Один из самых опасных способов кражи денег со счета — изготовление дубликата сим-карты. Он наименее очевиден для владельца карточки. С помощью дубликата мошенники могут получить полный контроль над счетами жертвы, так как счета банковской карты, как правило, привязаны к номеру телефона и могут управляться дистанционно с его помощью.

Этот способ используется, когда злоумышленникам уже удалось завладеть данными карты и им необходимо при помощи кода из смс подтвердить транзакцию перевода денег на нужный счет. Номер телефона владельца карты злоумышленники могут узнать из социальных сетей, от знакомых, при выполнении своих служебных обязанностей и т.д.

Вот как это происходит. На мобильный телефон поступают звонки и смс-сообщения с просьбой перезвонить. В качестве отправителей указывают «Центробанк России», CentroBank, «Служба безопасности Банка России», Visa, MasterCard, «МИР». Все эти названия ассоциируются с Центральным банком или платежными системами. Если клиент перезванивает по указанному телефону и сообщает свои данные, мошенники могут снять деньги с карты, изготовив ее фальшивый аналог. Теоретически для получения дубликата карты в офисе оператора нужно указать дату первого звонка или остаток на счете, а также предъявить паспорт. На практике работники офисов не всегда скрупулезны, а паспорт мошенники могут предъявить поддельный.

Выдача дубликата сим-карты должна быть оплачена, поэтому на телефон ее владельца может поступить сообщение о пополнении счета или списании средств, после чего номер вскоре будет заблокирован.

Затем мошенники переводят деньги с карты жертвы на свои карты или рассчитываются за товар в Интернете, подтвердив операции с помощью кода, полученного в смс. Для потерпевшего ситуация осложняется тем, что исчезновение денег он часто обнаруживает только через несколько дней после происшествия: ведь смс-сообщение о списании средств он получать уже не может, а о привязке мобильного номера карты к банковскому счету может сразу и не вспомнить.

40 процентов мошеннических операций совершается за пределами России, это серьезно затрудняет поиск аферистов

Как минимизировать возможный ущерб? Получив внезапное оповещение об изменении состояния счета после звонков с неизвестных номеров, необходимо немедленно блокировать все свои платежные карты, «привязанные» к этому телефонному номеру. Для этого нужно позвонить на «горячие линии» банков, номера которых указаны на самих картах. Затем обратитесь к мобильному оператору для разблокировки своей сим-карты и одновременной блокировки дубликата, полученного мошенниками. Подайте заявление в правоохранительные органы, даже если мошенники не успели списать средства с ваших карт.

Сам себе взломщик

Нередко мошенники для кражи денег с карты пользуются психологическими приемами для управления действиями человека. Они изображают покупателей щенков, автомобилей, земельных участков, гаражей и т.д. на сайтах бесплатных объявлений или в социальных сетях. Общее у таких «покупателей» одно: они находятся где-то далеко, но для того, чтобы вожделенный товар не приобрел кто-то другой, они готовы перевести часть стоимости или даже полную стоимость немедленно на банковскую карту продавца.

"Покупатель" просит продавца сообщить ему данные карты (код CVV2/CVC2, срок действия, ФИО владельца), чтобы зачислить на нее деньги. Если доверчивый продавец сообщает эту информацию, с его карты начинают списываться деньги за оплату товаров и услуг, осуществляться переводы на другие счета и пр. В некоторых случаях злоумышленник пытается узнать код из смс, который приходит на мобильный телефон. Это значит, что мошенники уже сумели узнать данные карты и не хватает только кода подтверждения транзакции. Получив его, преступники похищают денежные средства.

В этом случае защитить владельца карты может простая осторожность. Не сообщайте данные карты, персональные данные и коды, присланные в смс, посторонним лицам. Не давайте никому доступ к вашей карте через онлайн-банкинг. В любых подозрительных ситуациях нужно звонить в банк, выдавший карту, по номеру, указанному на ее оборотной стороне.