Волгоград накануне 9 мая стал популярен для туристов

Волгоград накануне Дня Победы становится одним из самых популярных городов среди туристов.

Севастополь и Выборг. — В «патриотическом» рейтинге город занял девятую строчку — первыми в нем стали Санкт-Петербург Москва , — прокомментировали специалисты сервиса бронирования жилья Tvil.ru. — Чуть популярнее Волгограда оказались Петрозаводск

Специалисты сервиса подсчитали и средний чек в местных гостиницах. Остановиться в волгоградской гостинице на три ночи туристы смогут за 2,1 тысячи рублей.