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Волгоград накануне 9 мая стал популярен для туристов
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Волгоград накануне 9 мая стал популярен для туристов 

v1.ru 39 минут назад
Фото: v1.ru
Волгоград накануне Дня Победы становится одним из самых популярных городов среди туристов.
— В «патриотическом» рейтинге город занял девятую строчку — первыми в нем стали Санкт-Петербург, Севастополь и Москва, — прокомментировали специалисты сервиса бронирования жилья Tvil.ru. — Чуть популярнее Волгограда оказались Петрозаводск и Выборг.
Специалисты сервиса подсчитали и средний чек в местных гостиницах. Остановиться в волгоградской гостинице на три ночи туристы смогут за 2,1 тысячи рублей.
— Самый бюджетный вариант мы нашли в Феодосии — там путешественник заплатит полторы тысячи рублей за целую неделю, — добавили в сервисе Tvil.ru. — Дороже всего отдых на майские праздники обойдется туристам, забронировавшим отель в Луге. За две ночи им придется отдать больше двух с половиной тысяч рублей.
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