Перекупщик долгов потребовал от челябинца в 60 раз больше взятого им займа

Коллекторы запросили с челябинца 250 тысяч рублей по договору займа с микрофинансовой организацией (МФО). До такой суммы вырос долг с четырёх тысяч рублей. Юристы считают, что мужчина не должен ни копейки.

Узнав, что его долг вырос в 60 раз, заёмщик обратился в региональное отделение Общероссийского народного фронта.

— Изучив документы сделки, мы выяснили, что микрофинансовая организация уступила права по договорам займа с физическими лицами инвалиду первой группы из Ижевска , — рассказали в региональном отделении ОНФ. — Он же взаимодействовал с третьими лицами — коллекторами, которые по доверенности взыскивают долги с заёмщиков. Ранее мы выявляли аналогичную схему. И тогда права должника удалось отстоять.

После освещения ситуации в СМИ количество обращений резко возросло. Эксперт ОНФ Вячеслав Курилин разработал типовой отзыв на иски от недобросовестных кредиторов.

В последнем случае инвалид-кредитор из Ижевска из-за болезни, как следует из нотариальной доверенности, не способен подписывать документы. Но коллекторы представили договоры уступки прав и акты, якобы заверенные его подписью.

— Согласно Налоговому кодексу, инвалиды первой или второй группы освобождены от уплаты госпошлины, — объяснил Вячеслав Курилин. — В конкретном случае размер госпошлины составляет 5,5 тысячи рублей, а учитывая, что уступлена сумма около одного миллиарда рублей, государство недополучает 10–20 миллионов рублей. Сам инвалид, купивший почти миллиардный долг, обязан заплатить государству налог на доходы физлиц в несколько десятков миллионов рублей. Очевидно, что он не понимает либо не полностью понимает, во что его втянули коллекторы, поэтому является в данном деле, как и государство, пострадавшей от коллекторов стороной.

Эксперт отметил, что всего права требования к заёмщикам переходили от МФО к коллекторам восемь раз. В этой цепочке сделок инвалид из Ижевска участвовал дважды. В 2016 году он купил долги, в 2017-м продал или подарил их коллекторам, а в 2018-м долги снова вернули ему. После этого он потребовал их уплаты от должника — жителя Челябинска