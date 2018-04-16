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Moody's: блокчейн снизит банковские комиссионные
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Moody's: блокчейн снизит банковские комиссионные 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
EPA/Andrew Gombert
Москва, 16 апреля — «Вести. Экономика». Технология блокчейна имеет потенциал для значительного сокращения затрат и времени, связанных с трансграничными банковскими транзакциями, повышения эффективности банков, но в то же время эта технология окажет давление на размер банковских комиссионных, говорится в сообщении Moody's Investors Service.
В отчете Moody's основное внимание уделяется двум конкретным областям для оценки потенциальных нарушений, которые могут быть вызваны технологией блокчейна: трансграничные транзакции и комиссионные доходы. В отчете отмечается, что это всего лишь два канала, через которые эта технология может повлиять на банковские операции.
"Блокчейн имеет потенциал для существенного изменения того, как совершается широкий спектр финансовых услуг, — сказал Колин Эллис, управляющий директор Moody's — кредитный стратег и соавтор отчета. — Банки могли бы значительно выиграть от разработки и внедрения технологий блокчейна с точки зрения повышения эффективности, экономии затрат и снижения рисков".
"Но принятие этих технологий также ограничит плату за обработку, комиссионные и прибыль от операций с иностранной валютой, что будет оказывать давление на доходы", — отметил он.
Швейцарские банки будут в наибольшей степени подвержены сокращению комиссионных сборов, причем 50% их доходов приходится именно на эти источники. Итальянские, канадские и израильские банки получают от аналогичной деятельности примерно 35% своих доходов.
Между тем, банки в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также некоторые более мелкие европейские периферийные страны, относительно менее склонны полагаться на комиссионные с целью получения общего дохода.
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