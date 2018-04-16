ЦБ получит возможность санировать страховые компании

Центробанк получит возможность санировать страховые организации, оказавшиеся в сложной финансовой ситуации. Соответствующий закон в понедельник был одобрен к принятию Советом Федерации Комитетом палаты по бюджету и финансовым рынкам. Ранее, 12 апреля, закон был принят Госдумой в третьем чтении.

По словам первого заместителя председателя комитета Николая Журавлёва, закон направлен на защиту интересов клиентов страховых организаций.

«Данный закон вводит механизм санации страховых организаций — Фонд консолидации страхового сектора — по аналогии с банковским фондом. Фонд создаётся на средства Центробанка и расширяет меры по предупреждению банкротств страховых компаний», — пояснил сенатор.

Также парламентарий отметил, что, согласно законопроекту, ЦБ может принять решение либо о приостановлении лицензии страховой организации с назначением временной администрации, либо принять меры по предупреждению её банкротства.

В случае назначения временной администрации страховой организации законопроект предусматривает право ЦБ вводить мораторий на срок не более трёх месяцев с момента утверждения плана участия регулятора в предупреждении банкротства страховой организации. Мораторий распространяется, в частности, на удовлетворение требований кредиторов, за исключением выплат страховой суммы или замены страховой выплаты.

Оказание Банком России финансовой помощи страховой организации предполагается проводить путём восстановления её капитала до соблюдения нормативного соотношения собственных средств и принятых компанией обязательств.

Для восстановления капитала санируемой страховой организации в форме акционерного общества Центробанк получит возможность приобретать не менее 75% её акций и не менее ¾ долей в форме обществ с ограниченной ответственностью.