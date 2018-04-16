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В Минтруде объяснили разницу роста зарплат ученых в Москве и регионах
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В Минтруде объяснили разницу роста зарплат ученых в Москве и регионах 

Rambler News Service 1 час назад
Повышение средней заработной платы научных сотрудников должно составить к 2018 году до 200% от средней заработной платы в соответствующем регионе, поэтому разница в оплате труда научных сотрудников обусловлена экономикой региона, в котором они работают, сообщили в пресс-службе Минтруда России.
«В майских указах Президента определен рост заработных плат отдельных категорий бюджетников. Так, повышение средней заработной платы научных сотрудников должно составить к 2018 году до 200 процентов от средней заработной платы в соответствующем регионе (Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»). Поэтому разница в оплате труда научных сотрудников обусловлена экономикой региона, в котором они работают», — заявили в пресс-службе Минтруда.
Ранее «Коммерсант» сообщил, что президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев считает несправедливым, что зарплаты ученых в Москве и Санкт-Петербурге в результате исполнения «майских указов» выросли больше, чем в регионах.
По оценке Сергеева, в московских институтах один научный сотрудник «на этот год получил приблизительно на один миллион рублей больше, чем в прошлом году», тогда как в Перми — на 40 тыс.
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