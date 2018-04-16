В Минтруде объяснили разницу роста зарплат ученых в Москве и регионах

Повышение средней заработной платы научных сотрудников должно составить к 2018 году до 200% от средней заработной платы в соответствующем регионе, поэтому разница в оплате труда научных сотрудников обусловлена экономикой региона, в котором они работают, сообщили в пресс-службе Минтруда России.

«В майских указах Президента определен рост заработных плат отдельных категорий бюджетников. Так, повышение средней заработной платы научных сотрудников должно составить к 2018 году до 200 процентов от средней заработной платы в соответствующем регионе (Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»). Поэтому разница в оплате труда научных сотрудников обусловлена экономикой региона, в котором они работают», — заявили в пресс-службе Минтруда