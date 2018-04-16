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В Ингушетии около 50 пенсионеров обучат компьютерной грамотности в 2018 году
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В Ингушетии около 50 пенсионеров обучат компьютерной грамотности в 2018 году 

ТАСС 1 час назад
МАГАС, 16 апреля. /ТАСС/. Около 50 пенсионеров в Ингушетии в 2018 году обучат компьютерной грамотности на базе образовательной организации «Спектр», продолжительность курсов составит 36 академических часов, сообщила пресс-служба министерства труда, занятости и социального развития республики.
По данным минтруда Ингушетии, ведомство в 2015 году заключило контракт с образовательным центром «Спектр» об обучении пенсионеров компьютерной грамотности и пользования интерном.
"Всего в этом году мы планируем отправить на обучение в «Спектр» около 50 человек, на данный момент уже обучаются 20 пенсионеров. Курсы полностью оплачиваются министерством труда, продолжительность обучения составит 36 академических часов. По окончании курсов пенсионеры получат сертификаты", — рассказала ТАСС пресс-секретарь Минтруда Лейла Евлоева.
По ее словам, пенсионеров научат оплачивать услуги ЖКХ по интернету, общаться по видеосвязи с родственниками. Обучение проходит в рамках реализации социальной программы минтруда Ингушетии «Укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания населения и обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров».
В декабре 2017 года обучение компьютерной грамотности прошли 40 человек из числа получателей социальных услуг.
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