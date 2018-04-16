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Арендные ставки в Лимассоле стремительно растут
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Арендные ставки в Лимассоле стремительно растут 

Prian.ru 1 час назад
Фото: Prian.ru
По данным консультанта по недвижимости Антониса Лоизу, в среднем двухкомнатная квартира два года назад стоила €400 в месяц. К 2017 году ставка поднялась до €460, а сейчас — до €500. Если говорить о квартирах недалеко от побережья, можно добавить еще 30%. Онлайн-поиск показывает ошеломляющие значения арендной платы: где-то между €1 000 и €2 500 за двухкомнатную квартиру, сообщает Cyprus Property News.
В отличие от других городов, которые притягивают иностранцев, Лимассол — элитное место, привлекающее не только развлечениями, но и работой. Здесь строятся новые отели, казино, в порт прибывает все больше круизных лайнеров — все эти инвестиции приносят деньги.
Являясь «домом» многих судоходных компаний, Форекс-клубов и международных банков, город привлекает иностранных граждан с большим количеством денег, чей спрос на местное жилье поднимает цены, и люди со средней кипрской зарплатой не в силах с ними конкурировать. К примеру, немецкий работник из судоходной компании здесь получает где-то €2 000 — 3 000. Поэтому может позволить себе платить более высокую ренту.
Лимассол также стал основным магнитом для тех, кто воспользовался возможностью получить гражданство в обмен на инвестиции. Это оказало негативное влияние на рынок аренды, хотя основной акцент был сделан на продажу имущества.
Председатель Королевского Института дипломированных оценщиков (RICS) Томас Димопулос выдвинул другую причину роста арендных ставок: трудность получения кредитов для покупки жилья. Хотя ситуация значительно улучшилась в последнее время, особенно после кризиса 2013 года, критерии для предоставления кредитов достаточно жесткие и ограничивают много потенциальных покупателей недвижимости.
Человек без капитала не может купить жилье на острове. Потому спрос на аренду увеличивается, и ставки пойдут вверх, по мнению специалиста.
Продажи и цены на жилую недвижимость на Кипре также растут в последнее время. В основном, за счет иностранных покупателей.
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