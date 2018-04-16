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ЕВГЕНИЙ ТРЕПОВ: акция, которую провел Центробанк, может расцениваться мной, как рейдерский захват бизнеса
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ЕВГЕНИЙ ТРЕПОВ: акция, которую провел Центробанк, может расцениваться мной, как рейдерский захват бизнеса 

k1news.ru 2 часа назад
Фото: k1news.ru
Сегодня владелец «Confidence Bank» Евгений Трепов провел встречу с представителями СМИ и рассказал, как на данный момент обстоят дела с отзывом лицензии у кредитного учреждения, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.
Напомним, что лицензия была отозвана 13 апреля. Проверка в отношении банка началась еще 15 января, а завершилась 2 апреля.
По завершению проверки был выдан акт о том, что все прошло успешно, а спустя 10 дней лицензия все — таки была отозвана без предупреждения.
Поэтому люди, которые получили свои зарплаты и их работодатели не могли быть предупреждены, что их карты будут заблокированы, — рассказал Евгений Трепов.
По словам бизнесмена, банк каждый год проходил проверки, на основании этих проверок лицензия на работу банка продлевалась. И учреждение продолжало работу. Для отзыва же лицензии, по его словам, Центробанку хватило претензии лишь к банковским операциям одного физического лица. Клиентом банка был человек, у которого есть свой бизнес — ломбарды. Вот его-то операции и признали незаконными.
Акция, которую провел Центробанк, может расцениваться мной, как рейдерский захват бизнеса. Тот пресс-релиз, который распространил ЦБ — дискредитация моего честного имени. Мы однозначно будем обжаловать это решение, считаем его неправомерным и будем обращаться в суд, — прокомментировал ситуацию председатель совета директоров «Confidence Bank» Евгений ТРЕПОВ.
При этом он объективно понимает, что банки, у которых ранее отзывали лицензии, вернуть их не смогли, и прекращали свою деятельность. Поэтому на данный момент он скорее готов к негативному исходу ситуации.
Наша задача — чтобы все наши клиенты получили свои средства, — отметил банкир. Кроме этого волнения вызывает и судьба сотрудников банка. В банке трудится более 100 человек.
Заседание с участием временной администрации банка уже состоялось. В скором времени к решению вопросов подключатся сотрудники агентства по страхованию вкладов. Сейчас все работники банка на местах, они помогают клиентам разобраться в ситуации и понять, как они будут получать свои средства. Евгений Александрович отметил, что банк-санатор назначен не будет.
Как нам стало известно, на 1 января 2018 года «Confidence Bank» разместил на счетах Центробанка 1 млрд рублей — свободные средства в депозитах ЦБ.
После этого «Confidence Bank» обвиняют в рискованной кредитной политике? — удивляются в банке.
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